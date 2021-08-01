Artık pek çok hizmet kapımıza kadar geliyor, içeceğimiz kahveden odamız için aldığımız aydınlatmaya kadar. Peki güzellik neden kapımıza kadar gelmesin? İşte Mr&Mrs Beauty uygulamasının hareket noktası burası: kolayca eve kuaför çağırmayı mümkün hale getirmek.
Mr&Mrs Beauty Uygulaması Nedir?
Yukarıda bahsettiklerimiz en genel bakış ile Mr&Mrs Beauty’nin amacını tanımlıyor. Biraz daha detaylı inceleyecek olursak bu uygulama, freelance stilistler ile kişisel bakım hizmetini evde almak isteyenleri buluşturuyor.
Peki bu kişisel bakım hizmetleri neyi kapsıyor? Kısaca sıralayalım: Profesyonel makyaj, ağda, manikür&pedikür, kaş tasarımı, kirpik lifting, saç bakımı, Brezilya/Afrika örgüsü ve daha pek çok güzellik servisini. Sunduğu oldukça geniş seçenekler sayesinde sen evinde kahveni yudumlarken her türlü kişisel bakım servisi senin için yola çıkmış oluyor. Ayrıca uygulama, freelance çalışanlar için de güzel bir ağ sunuyor.
Mr&Mrs Beauty Uygulamasının Avantajları Neler?
Eve kuaför çağırma uygulaması Mr&Mrs Beauty pek çok avantaja sahip:
Mr&Mrs Beauty Uygulaması Nasıl Kullanılır?
Uygulamanın nasıl çalıştığı ile ilgili önemli noktalara değinelim:
Gördüğün gibi, evde güzellik hizmeti almak artık yemek sipariş etmek kadar kolay. Bu kolaylıklardan faydalanmak için sen de Mr&Mrs Beauty uygulamasını indir, saç bakımın, profesyonel makyajın ya da ipek kirpiğin sana gelsin.
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