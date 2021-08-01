Eve Kuaför Çağırma Uygulaması: Mr&Mrs Beauty

Artık pek çok hizmet kapımıza kadar geliyor, içeceğimiz kahveden odamız için aldığımız aydınlatmaya kadar. Peki güzellik neden kapımıza kadar gelmesin? İşte Mr&Mrs Beauty uygulamasının hareket noktası burası: kolayca eve kuaför çağırmayı mümkün hale getirmek.

Mr&Mrs Beauty Uygulaması Nedir?

Yukarıda bahsettiklerimiz en genel bakış ile Mr&Mrs Beauty’nin amacını tanımlıyor. Biraz daha detaylı inceleyecek olursak bu uygulama, freelance stilistler ile kişisel bakım hizmetini evde almak isteyenleri buluşturuyor.

Peki bu kişisel bakım hizmetleri neyi kapsıyor? Kısaca sıralayalım: Profesyonel makyaj, ağda, manikür&pedikür, kaş tasarımı, kirpik lifting, saç bakımı, Brezilya/Afrika örgüsü ve daha pek çok güzellik servisini. Sunduğu oldukça geniş seçenekler sayesinde sen evinde kahveni yudumlarken her türlü kişisel bakım servisi senin için yola çıkmış oluyor. Ayrıca uygulama, freelance çalışanlar için de güzel bir ağ sunuyor.

Mr&Mrs Beauty Uygulamasının Avantajları Neler?

Eve kuaför çağırma uygulaması Mr&Mrs Beauty pek çok avantaja sahip:

Her şeyin başı sağlık. Kalabalık ortamlara girmeden evinde güzellik salonundan eksik olmayacak bir hizmet alırsın.

Sadece eve değil kaldığın otele ya da ofisine de stilist çağırabilirsin.

Alacağın güzellik hizmeti için pek çok tanıdığınla iletişime geçmene hiç gerek yok: stilistler hakkında yapılan yorumları ve puanlamaları inceleyip kendine en uygun olanı seçebilirsin.

Alacağın hizmetin fiyatlarını canlı olarak görürsün, böylece ödeme adımında bir sürprizle karşılaşmazsın. Ayrıca stilistler arasında kolayca fiyat karşılaştırması yapabilirsin.

Trafikte zaman kaybetmeden, salonda sıra beklemeden ve işlem görmüş saçların yoğun kokusunu duymadan ihtiyaç duyduğun hizmeti alırsın.

Mr&Mrs Beauty Uygulaması Nasıl Kullanılır?

Uygulamanın nasıl çalıştığı ile ilgili önemli noktalara değinelim:

Telefonuna uygulamayı indirdikten sonra gerekli bilgileri vererek üye olabilirsin.

Güncel konumunu ya da seçtiğin başka bir konumu kullanabilirsin.

İhtiyaç duyduğun servisleri seçtikten sonra bu alanda hizmet veren stilistleri görebilirsin.

Hangi stilistten hizmet alacağını belirledikten sonra talep oluşturabilirsin.

Stilist talebini onayladıktan sonra ödeme yapabilirsin.

Randevun onaylandıktan sonra yapman gereken stilistinin belirlediğiniz saatte gelmesini beklemek.

Son olarak, aldığın hizmeti uygulama üzerinden değerlendirebilirsin.

Gördüğün gibi, evde güzellik hizmeti almak artık yemek sipariş etmek kadar kolay. Bu kolaylıklardan faydalanmak için sen de Mr&Mrs Beauty uygulamasını indir, saç bakımın, profesyonel makyajın ya da ipek kirpiğin sana gelsin.