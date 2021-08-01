Rap Müzik Gelişimi

Günümüz kültürünü etkileyen en önemli müzik türlerinden biri olan rap müzik 1973 yılında DJ Kool Herc’ün kardeşinin doğum günü için hazırladığı kayıtları rap müzik şeklinde seslendirmesiyle doğmuştur. Rap müzik hakkında en yaygın görüş Amerika Kıtası’nda ortaya çıktığı yönünde olsa da Afro – Amerikanlar bu müzik türünün Afrika kıtasında ortaya çıktığını savunmaktadır. Rap müzik 1980 yılının başlarında kısa süre içerisinde Amerika Kıtası’nda yaygın hale gelince tüm dünyaya yayılmaya başlamıştır. Dönemin müzik ödevi MTV yayınlarında bu türe ağırlık vermeye başlayarak rap müziği desteklediğini açıkça ilan etmiştir.

1981 yılında kurulmuş olan Run DMC, rap müzik kültürünün yaygınlaşmasında en büyük rol oynayan figüranlardan biridir. Run DMC sayesinde rap müzik Amerika kıtasının dışında da yayılmaya başlamıştır. O zamanlar siyahilerin himayesinde olan rap müzik tüm dünyada yankı uyandırmış, özellikle Almanya ve Belçika başta olmak üzere birçok Avrupa ve Latin ülkelerinde en çok dinlenen parçalar arasına girmiştir. Dünya üzerinde Rap müziğin en büyük temsilcileri 2pac, Snoop Dogg, Dr. Dre ve Eminem olarak kabul edilmektedir. Günümüzde ise Lil Wayne Kanye West ve Jay Z rap müzik endüstrisini elinde tutan isimlerdendir.

Ülkemizde rap müziğin yaygın olarak dinlenmeye başladığı tarih ise 1990’lı yılların başlarıdır. O dönem Almanya’da yaşayan Türkler rap müzikle tanışınca, bu sanatı ülkemize getirmişler ve bu sayede müzik türünün yaygınlaşmasını sağlamışlardır. 1995 yılında piyasaya çıkan Cartel, Türk rap müzik tarihinin öncüsü olarak kabul edilmektedir. Cartel’den sonra Sagopa Kajmer Ceza ve Fuat Rap müziğin daha da yaygınlaşmasını sağlayan isimlerdir. Türk Rap müziğin diğer temsilcileri arasında Turbo, Yener Çevik, Cash Flow, Norm Ender Mp3 indir ve Norm Erman, Mode XL, veyasin, Ezhel, Ben Fero, Contra, Zen-G Mp3 indir , Ceza, Uzi Mp3 indir gibi isimler bulunmaktadır.