Fenerbahçe’de Mesut Özil foto muhabirlik yaptı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-lacivertlilerin yıldızı Mesut Özil de fotoğraf makinesini eline alarak idmanda arkadaşlarını fotoğrafladı.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde saat 09.30’da ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başlayan idman dar alanda gerçekleştirilen pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Jose Sosa, takımdan ayrı bireysel çalışmalar eşliğinde antrenmanı tamamladı.

Fenerbahçe, yeni sezon çalışmaları kapsamında Ukrayna’nın Dinamo Kiev takımıyla 4 Ağustos Çarşamba günü saat 19.00’da Atatürk Olimpiyat Stadı’nda hazırlık maçında karşılaşacak.

Günün fotoğrafları Mesut Özil’den

Sarı-lacivertlilerde Mesut Özil, futboldaki maharetini saha dışına taşıyarak foto muhabirlik yaptı. Sabah saatlerindeki antrenmanın ardından şut çalışması için sahadaki yerini alan Mesut, bir süre sonra vizörün başına geçti ve bu sefer deklanşöre basan isim olarak günün karelerine imza atarak İrfan Can Kahveci’yi fotoğrafladı.