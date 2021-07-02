Şairlerin Aşık Olduğu Kadın Tomris Uyar Sahnede

O sadece büyük şairlerin aşık olduğu kadın değil, o edebiyatımızın en başarılı isimlerinden biri, o Tomris Uyar. Cemal Süreya, Turgut Uyar ve Edip Cansever’in şiirler ile aşklarını anlattığı Tomris Uyar tiyatro sahnesinde. Bu Tiyatro’nun kapalı gişe sahnelenen Etik Alkol isimli oyununda, Tomris Uyar için yazılmış şiirler ile beraber; Can Yücel, Neyzen Tevfik, Orhan Veli, Rıfat Ilgaz, Özdemir Asaf gibi değerli isimlerin yaşadıkları komiklikler var.

Oyunu sahneleyen Barbaros Uzunöner şöyle söylüyor: “ Etik Alkol isimli oyunda çok değerli kişileri hak ettikleri şekilde anlatıyoruz. Tomris Uyar’a büyük şairlerin aşık olması sebebiyle kendisi kimi zaman eserlerinden çok aşklarıyla anılıyor. Bu çok yanlış bir yaklaşım. Çünkü Tomris Uyar, kadının gücünü, neler yapabileceğini ortaya koyan önemli bir değer ve çok iyi bir edebiyatçıdır. Oyunumuzda anlattığımız diğer sanatçılar ve edebiyatçılar da en komik ve güzel hikayeleri ile sahnemize misafir oluyorlar.”

Komedi dozu yüksek olan Etik Alkol oyununu; 4 Ağustos Kadıköy Özgürlük Parkı, 18 Ağustos İzmir Bornova Açık Hava ve 20 Ağustos İstanbul Trump Sahne’de seyredebilirsiniz.