Kadıköy’de sahnelenen “Kanadı kırık bir kuş misali CAHİDE SONKU” oyununda yeğeni gözyaşlarına hakim olamadı…

Türkiye’nin her yerinde sahneye çıkmadık kültür merkezi kalmasın istiyoruz. Buradan tüm değerli il ve ilçe belediye başkanlarımıza sesleniyor ve bu rehabilitasyon sürecinde özel tiyatrolardan desteklerini esirgememelerini rica ediyoruz. Geçtiğimiz geceye dönersek, Cahide Sonku’yu oynamak ve sahnelemek gerçekten çok zorlu bir işti. Oyunun sonunda kendisi ile tüm hayatını geçirmiş yeğeni Turan beyin gözyaşları ile teyzesi Cahide hanıma sarılır gibi bana sarılması ise ödüllerin en büyüğü idi. Çünkü bana değil, Cahide hanıma sarılıyordu gerçekten. Başka söze gerek var mı? Demek ki işimizi hakkıyla ve doğru bir şekilde yapabilmişiz ekip arkadaşlarımla birlikte” diyerek duygularını dile getirdi.