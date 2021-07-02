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Kadıköy’de iki araç kundaklandı


Kadıköy’de park halindeki iki araç kimliği belirsiz şahıslar tarafından kundaklandı.

Kadıköy’de park halindeki iki araç kimliği belirsiz şahıslar tarafından kundaklandı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen araçlar kullanılamaz hale geldi.

Olay, Kadıköy’ün Göztepe Mahallesi Evsen Sokak’ta saat 21.00 sularında meydana geldi. İddiaya göre, bir binanın otoparkında park halinde bulunan iki araç kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandı. Alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yanan iki aracı söndürdü. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede araştırma yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

📆 20 Temmuz 2021 Salı 00:05   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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