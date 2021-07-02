12. ULUSLARARASI İSTANBUL OPERA FESTİVALİ, “SARAYDAN KIZ KAÇIRMA” OPERASI İLE DEVAM EDİYOR…

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nce bu sene 12.’si düzenlenen Uluslararası İstanbul Opera Festivali’nde “Saraydan Kız Kaçırma” Operası, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Bahçesi’nde seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Bir festival geleneği olarak, festivalin düzenlendiği ilk günden beri sahnelenen Wolfgang Amadeus Mozart’ın “Saraydan Kız Kaçırma“ operası, geçtiğimiz festival döneminde prömiyerini yapmıştı. İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin sahneleyeceği ve Caner Akın’ın sahneye koyduğu eser, klasik haline sadık kalınarak, yaklaşık 1,5 senedir dünya gündemini oluşturan salgına da göndermelerin yapıldığı farklı bir reji anlayışı ile seyirci karşısında olacak.

Eserde, yaşanmış 1918 İspanyol Gribi salgını da konu ediliyor. “Tarih tekerrürden ibarettir” sözünün başka bir kanıtı gibi, İspanyol Gribi’nde de bugün koronavirüs pandemisinde yaşadığımız gibi, sosyal mesafenin, hijyenin ve maske takımının önemi büyüktü. Rejisör Caner Akın, eserde bu önemli detayları işlemekle beraber, klasik konunun en önemli unsurlarından biri olan Türklerin kin tutmak yerine merhamete önem vermesine de parmak basıyor.

Saraydan Kız Kaçırma Operası, hava şartları nedeniyle daha önce açıklanan tarihlerde yapılan değişiklik ile, 10 Temmuz 2021 Cumartesi saat: 20:45’de ve 11 Temmuz 2021 Pazar günü ise saat: 15:30’da ve 20:45’de olmak üzere toplamda 3 temsil ile sahnelenecek.

Temsillerde dönüşümlü olarak; Erdem Erdoğan ve Ufuk Toker “Belmonte”, Tuncay Kurtoğlu ve Umut Tingür “Osmin”, Ceren Aydın ve Hale Soner Kekeç “Konstanze”, Işılay Meriç Karataş, Nazlı Deniz Süren ve Evren Işık Yasemin “Blondchen”, Serkan Bodur, Berk Dalkılıç ve Onur Turan “Pedrillo”, Caner Akın “Selim Paşa”, Adahan Cabaş ise “Çocuk” rolüne hayat verecek.

Orkestra Şefi Murat Cem Orhan yönetiminde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve Koro Şefi Volkan Akkoç yönetiminde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Korosu’nun da eşlik edeceği temsillerde ünlü balet Tan Sağtürk eserin koreografisine imza atıyor. Dekor ve kostüm tasarımı Olcay Engin Kaymaz, ışık tasarımı ise Taner Aydın’a ait.

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Bahçesi

10 Temmuz 2021 Cumartesi saat: 20:45’de

11 Temmuz 2021 Pazar saat: 15:30’da ve 20:45’de