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Kadıköy Gazetesi » Gezi-Alışveriş, Hayvan » Uygun Fiyatlı Mamalar
Uygun Fiyatlı Mamalar


Evcil hayvan beslemek çoğu kişinin severek yaptığı bir şeydir. Evcil hayvan olarak en fazla kedi ya da köpek tercih edilir. Kediler ve köpekler evcil olmaya çok müsaittir. Kediniz varsa ona kusursuz bir şekilde bakmalısınız ve ilgilenmelisiniz. Kedinizi sağlıklı bir şekilde beslemek içinkedi maması çeşitlerini evinizden eksik etmemelisiniz.

Köpeğiniz varsa da en popüler köpek maması türlerini, hayvanınızın zevkine göre almalısınız. Her köpek her mamayı severek yemez. Bu durum kediler için de geçerlidir.

Uygun Fiyatlı Kedi Maması Çeşitleri

Kediniz için kaliteli mamalar arıyorsanız, bu firmanın ürünlerine bayılacaksınız. Oldukça çeşitli kedi maması türleri şu şekilde sıralanabilir;

  • Kısırlaştırılmış kediler için mama
  • Tavuk, ördek, hindi ve bıldırcınlı kedi maması
  • Balıklı kedi mamaları
  • Kas ve kemik sağlığını destekleyen kedi mamaları
  • Tahılsız, tavuklu ve balıklı kedi maması
  • Tavuk ve hindili kedi maması
  • Yavru kediler için mama
  • Somonlu ve pirinçli mama
  • Yavru kediler için mama
  • Yaşlı kediler için mama

Bunlar kedi mamaları çeşitleridir. Siz de kedinizin kaliteli bir şekilde beslenmesi için bu firmanın ürünlerini deneyin. Kedi mamalarının yanı sıra kedi kumu, kedi oyuncakları gibi ürünlere de ulaşabilirsiniz.

En Uygun Evcil Hayvan Ürünleri

Kediniz uslu durduğunda ona kedi ödül maması verebilirsiniz. Kedi ödül mamasını da bu firmadan temin edebilirsiniz.

Kedinizin yanı sıra, köpeğiniz varsa köpek ödül maması temininizi de bu site üzerinden yapabilirsiniz. Firmanın ürünleri hem evcil hayvanınızın sağlığını tehdit etmez, hem de lezzetli aromalar içerir.

Köpeğiniz için rengarenk köpek oyuncakları da firmanın ürünleri arasındadır. En güvenilir ve kaliteli ürünler için mutlaka bu firmaya gelmelisiniz.

Çeşit Çeşit Kedi Mamaları

Kedi mamalarında ve köpek maması çeşitlerinde büyük bir çeşitlilik vardır. Kedinizin favorisi olan hindi, tavuk, ördek, bıldırcın, balık ya da somon aromalı mamaları burada bulabilirsiniz. Kediniz için besleyici olması açısından arpalı mama çeşitlerini de tercih edebilirsiniz.

Siz de kedinizi güvenli ve sağlıklı bir şekilde beslemek için bu firmanın ürünlerini deneyin. Firmadan kapsamlı bir alışveriş yaparak kedinizi hem besleyebilir hem de eğlendirebilirsiniz.

📆 08 Temmuz 2021 Perşembe 16:28   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 40 26 6 8 89 44 +45 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Galatasaray 40 26 6 8 80 36 +44 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 40 25 7 8 72 41 +31 82 2021-22 UEFA Avrupa Ligi play-off turu
4 Trabzonspor 40 19 14 7 50 37 +13 71 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
5 Sivasspor 40 16 17 7 54 43 +11 65 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
6 Hatayspor 40 17 10 13 62 53 +9 61
7 Alanyaspor 40 17 9 14 58 45 +13 60[b]
8 Fatih Karagümrük 40 16 12 12 64 52 +12 60[b]
9 Gaziantep 40 15 13 12 59 51 +8 58
10 Göztepe 40 13 12 15 59 59 0 51
11 Konyaspor 40 12 14 14 49 48 +1 50
12 Başakşehir 40 12 12 16 43 55 -12 48[c]
13 Çaykur Rizespor 40 12 12 16 53 69 -16 48[c]
14 Kasımpaşa 40 12 10 18 47 57 -10 46
15 Yeni Malatyaspor 40 10 15 15 49 53 -4 45
16 Antalyaspor 40 9 17 14 41 55 -14 44
17 Kayserispor 40 9 14 17 35 52 -17 41
18 BB Erzurumspor 40 10 10 20 44 68 -24 40 2021-22 1. Lig
19 MKE Ankaragücü 40 10 8 22 46 65 -19 38[d]
20 Gençlerbirliği 40 10 8 22 44 76 -32 38[d]
21 Denizlispor 40 6 10 24 38 77 -39 28

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