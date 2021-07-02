YOUTUBE İÇERİK AJANSLARI NELER YAPAR?

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle geleneksel satış yöntemleri önemini kaybetmeye başlamıştır. Artık markalar ürünlerini sosyal medyalardan, bloglardan, videolardan, viral reklamlardan ve influencerlar aracılığı ile tanıtmaktadır. Bu tanıtım sırasında doğallık ve samimiyetten yana olarak, markanın imajını ve kalitesini arttırmayı amaçlamaktadır.

Youtube ise tanıtım konusunda belki de pazarda en büyük payı alan noktadır. Hal böyle olunca birçok marka ya da şirket ürünlerini YouTube üzerinden tanıtırken YouTube içerik ajansları ile çalışmaktadır.

YouTube içerik ajansları, markaların ihtiyaç duyduğu videoları kurgulamak ve üretmek üzerine çalışmaktadır. Durum böyle olunca akıllara hemen ‘‘YouTube içerik ajansları neler yapar? ’’ sorusu geliyor.

YouTube içerik ajansları sizin için içerik planlarınızı hazırlar.

Markanızın itibarını gözeterek içerik planlarınıza özel günlere dair detayları ekler.

Büyük bir topluluğu etkileyecek bir olay olduğunda paylaşımınızı planlayarak markanızın topluma duyarlı olduğunu gösterir.

Yazdıkları içeriklerde sizi arama motorlarında yükseltecek bir yapı olan SEO’dan yararlanarak markanızın bilinirliğini arttırır ve daah güvenilir bir imaj yaratmasını sağlar.

Markanızı sürekli güncel tutarak gerektiği takdirde yeni stratejiler önerir.

YouTube ajansları bunlar gibi markanızın büyümesine, gelişimine ve tanıtımına katkıda bulunacak bir dizi görevi sizin için sizinle birlikte yapar.

Markalar İçin Etkili Video İçerikleri Nelerdir?

Başarılı video içerik oluşturmak sadece en çok beğeni alan videoyu üretmek demek değildir. Videoyu başarılı kılmak için hem marka tam anlamıyla yansıtılmalı hem de video içeriği izleyici tarafından beğenilmelidir. YouTube içerik ajansları, YouTube’da yayınlanan videolar arasından marka tarafını öne çıkaran içerik türlerinden en uygununu sizin için seçer.

Şimdi sizin için video içerik ajansları tarafından en sık kullanılan video türlerinden bazılarına göz atalım.

Tanıtım videoları, günümüzde tüketicilerin bir ürünü satın almadan önce belki de ilk yaptığı, bir ürünün özellikleri ayrıntılı bir şekilde açıklandığı videoları izlemek oluyor. Video içerik ajansları ürününüz için hazırlanan tanıtım videosunun uzunluğunu, hedef kitlesini belirleyerek markanız için en etkili videoyu oluşturur.

Hakkında videoları, şirket içi yapılanmanızı anlatan videolardır. Bu sayede markanızın çıkış hikayesini anlatarak tüketiciyle samimi bir iletişim kurmanız sağlanır ve ekibinizdeki kişilerin röportajları ile markanızda bir kariyer düşünen insanlar için referans olur.

Testimonial video ya da diğer adıyla referans videoları, güven kazanma ve hedef kitlenizi ürün ya da hizmetinizin kalitesini bilgilendirmede faydalı olan video türlerindendir. YouTube içerik ajansları bu video türünde tüketiciye sunduğunuz ürünü daha önce kullanan ve kullanan kişiye sağladığı avantajları anlatan kişilerden faydalanarak markanızın itibarını açıklamaktadır. Böylece potansiyel müşteriler, kendileri gibi kullanıcıların avantajlarından bahsettiği bu ürüne güveni artmaktadır.

Nasılmış ya da How to videoları olarak adlandırılan video türünde, video içerik ajansları markanızın direk reklamını yapmak yerine sorunları nasıl çözdüğüne dair pratik bilgilere yer verir. YouTube içerik ajansları, bu tür videoların sosyal medyalarda da sık sık paylaşıldığını bildiği için başvurdukları başka bir video türüdür. Video içerik ajansları, markalar için ürün tanıtım videoları çekerek son kullanıcıyı hedefler.

Doğru YouTube Ajansları ile Çalışın!

YouTube ajansları, markaların ürünlerini tanıtmak için ihtiyaç duyduğu videoları kurgulamak ve üretmek üzerine çalışan bir ajans türüdür. Doğru YouTube ajansları, markaların işlerine odaklanmalarını sağlar ve bu süreçte sizin için gerekli analizleri yaparak mevcut durumunuz hakkında bilgiler verir. Doğru YouTube ajansları sizin için iş pazarlaması, içeriğiniz için izleyici çekmek, anlaşma yaptığınız sponsor videoları ve reklamları izleyiciye rahatsızlık vermeyecek şekilde yerleştirerek hem ürününüzü/markanızı tanıtımını yapar hem de bunu uzmanlarla birlikte yapacağı için sizi alanınızdaki rakiplerinize göre avantajlı bir konumda olmanızı sağlar.

Tabii ki birlikte çalışacağınız YouTube ajansı amacınızı ve hedef kitlenizi iyi anlamalı, sizinle iletişim halinde olmalı ve belki de en önemlisi uzman bir kadroya sahip olmalıdır.

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Bu yazımızda sizler için YouTube içerik ajansları ne yapar, markalar için etkili video içerikleri nelerdir sorularına cevap vererek doğru Youtube ajansı ile çalışmanın öneminden bahsettik.