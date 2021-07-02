MENÜ ☰
Volimax
Benim de şirketim var | trink
Kadıköy Gazetesi » Belediye, Büyükşehir, Genel, Hayvan, Manşet, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » İstanbul’da Kurbanlıklar Hayvan Pazarında Satışa Çıktı
İstanbul’da Kurbanlıklar Hayvan Pazarında Satışa Çıktı


Bahçelievler’de kurulan kurban satış alanına sabahın erken saatlerinde İstanbul’a indirilen kurbanlıklar alınmaya başlandı. İlk gün hayvan pazarına 200’ü aşkın hayvan giriş yaparken, kurbanlıkların fiyatları ise 15 bin ile 30 bin lira arasında değişiyor.

Kurbanlıklar hayvan pazarında satışa çıktı – Tıkla İzle

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Bahçelievler Çobançeşme’de kurulan kurban satış alanına ilk gün 200’ü aşkın hayvan giriş yaptı.

15 tane çadırın kurulduğu alanda çevre düzenlemeleri devam ederken kurbanlıklar da korona virüs önlemleri doğrultusunda pazar yerine alınmaya devam ediyor. Kurbanlıkların çoğu Karadeniz Bölgesi’nden İstanbul’a getirilirken, kurban pazarının ilk gününde satışa sunulan kurbanlıkların fiyatları 15 bin ile 30 bin lira arasında değişiyor.

“Kurbanlıkların taliplerini bekliyoruz”

Hayvanlar hakkında bilgi veren besici Nail Erkmen, “İki gündür yoldaydık, hayvanları indirdik. Allah nasip ederse taliplerini bekliyoruz. 60 küsur tane hayvanımız var en küçüğünden en büyüğüne kadar 15 bin ile 30 bin lira arasında bir rakam gözlüyoruz. 450 kilogramdan başlıyor, bir tona kadar çıkıyor” dedi.

“Hayvana dokunarak, hayvanı severek alsınlar”

Hayvan pazarından hayvan alınması gerektiğini söyleyen Harun Kipeç, “60 hayvanımız var burada, durumları iyi. 400 kilogramla canlı ağırlık, 900 kilogram arası değişiyor. Canlı hali fiyatıyla da satıyoruz. Ayakta bu şekilde de satıyoruz. Buradan tavsiyem, büyük marketlerden yani bu şekilde kurbanlık kilosuyla almasınlar. Gelsin burada hayvan pazarında kurbanına dokunsun, hissetsin, sevsin o şekilde alsın” diye konuştu.

“300 kilogram ile 1 ton arasında değişiyor”

Hayvanlarına çok emek verdiğini belirten Mehmet Çamkıran ise “Yaklaşık 90 tane hayvan getirdim. Bahçelievler Çobançeşme’de şu anda yerimiz burada. Satmak için geldik, inşallah satarız. 300 kilogram ile 1 ton arasında değişiyor, fiyat aralığı da ortalama 15 bin lirayla 30 bin lira arasında fiyatlarımız var. Hepsi dolgun, güzel. 1 senedir hemen hemen 1 yıl emek verdik, besledik hayvanlarımızı. Bu sene kurbanlık hayvan az memleketimizde” şeklinde konuştu.

“Çok büyük zorluklarla büyütüyorlar”

2 kişilik bir kurban istediğini söyleyen vatandaş Hasan Ertan, “Kurban bakmaya geldik. Fiyatları öğrenelim dedik. Allah nasip ederse keseceğiz. Fiyatlarda çok pahalı yalnız. ‘Köylü kazanamıyorum, vatandaş alamıyorum’ diyor. Onlara da hak veriyoruz arpa pahalı, zaman pahalı, yem pahalı. Çok büyük zorluklarla büyütüyorlar. Ben de bir köylü çocuğu olarak bunlara hak veriyorum” ifadelerini kullandı.

📆 05 Temmuz 2021 Pazartesi 21:44   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ABS Kör Kalıp

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 40 26 6 8 89 44 +45 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Galatasaray 40 26 6 8 80 36 +44 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 40 25 7 8 72 41 +31 82 2021-22 UEFA Avrupa Ligi play-off turu
4 Trabzonspor 40 19 14 7 50 37 +13 71 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
5 Sivasspor 40 16 17 7 54 43 +11 65 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
6 Hatayspor 40 17 10 13 62 53 +9 61
7 Alanyaspor 40 17 9 14 58 45 +13 60[b]
8 Fatih Karagümrük 40 16 12 12 64 52 +12 60[b]
9 Gaziantep 40 15 13 12 59 51 +8 58
10 Göztepe 40 13 12 15 59 59 0 51
11 Konyaspor 40 12 14 14 49 48 +1 50
12 Başakşehir 40 12 12 16 43 55 -12 48[c]
13 Çaykur Rizespor 40 12 12 16 53 69 -16 48[c]
14 Kasımpaşa 40 12 10 18 47 57 -10 46
15 Yeni Malatyaspor 40 10 15 15 49 53 -4 45
16 Antalyaspor 40 9 17 14 41 55 -14 44
17 Kayserispor 40 9 14 17 35 52 -17 41
18 BB Erzurumspor 40 10 10 20 44 68 -24 40 2021-22 1. Lig
19 MKE Ankaragücü 40 10 8 22 46 65 -19 38[d]
20 Gençlerbirliği 40 10 8 22 44 76 -32 38[d]
21 Denizlispor 40 6 10 24 38 77 -39 28

BAĞLANTILAR