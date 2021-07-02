Neden İşletme Koçu ile Çalışmalıyız?

Günümüzde işletmeler hep bir rekabet içindedir. Bu büyük rekabet içinde bazı işletmeler direnip başarıya gidiyorlar, bazı işletmeler de ne yazık ki bu rekabet ortamından yenilgiyle ayrılmak zorunda kalıyorlar. Bu rekabeti destekleyen bazı unsurlarda vardır, mesela teknoloji, internet kullanımı ve dijitalleşmesidir. Bu rekabet ve rekabeti destekleyen unsurlar arasından sağlam çıkabilmek için işletme koçlarına ihtiyaç vardır.

İşletme Koçluğu Neden Önemlidir?

Birçok rekabet unsurunun içinde başarıyla sivrilebilmek için işletme koçuna ihtiyaç vardır, çünkü işletme koçları işletmeler için oldukça avantajlı yönlendirmeler yapmaktadır. Özellikle de işletme sahibinin iş yükünü azaltan bu rekabetin içinde, işletme koçluğunun önemli olmasının sebepleri aşağıdaki gibidir;

· Güçlü rekabet ortamında yol kat etmeyi kolaylaştırır.

· Sektörde meydana gelen yeniliklerin ve değişimlerin takibi daha kolay hale gelir ve bu gelişmeler doğrultusunda yol planı hazırlanabilir.

· İşletmenin günlük işleyişi daha kolay hale gelir.

· Bu rekabet ortamında başarılı yönlendirmeler ile ideal çözümlere ulaşılabilir.

· İşletmenize tarafsız bir bakış açısıyla iyileştirme önerileri sunabilir.

· Sorunların altından işletme sahibinin nasıl kalkabileceğine dair yönlendirmeler yapar.

· Başarı için gerekli olan her şeyi görme ve bunları dile getirme durumlar ortaya çıkar.

Kısacası, işletme koçlarının desteğiyle işletmelerin daha başarılı ve daha verimli olması için destek verilir.

İşletme Koçluğunda Çalışma Sistemi Nasıldır?

İşletme sahiplerinin ve işletme koçlarının yüz yüze çalışması önerilmektedir. Bu yüz yüze çalışma modeli işletmenin ihtiyaçlarının daha net anlaşılması için oldukça önemlidir. yüz yüze çalışma sayesinde işletmeler adına daha hızlı ve etkili sonuçlar alınabilir. İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda eğitimler ve çalışma süresi değişiklik gösterebilir.

İşletme koçluğunun sistemini genelleyecek olursa;

– İşletme koçlarının, işletmelere verdiği eğitimler yaklaşık 3 saat kadar sürmektedir. Eğitimler işletme içinde gerçekleştirilir, çünkü bu durum hem işletme sahibi hem de işletme koçu açısından oldukça avantajlıdır. Eğitimin işletme içinde olmasının avantajlarının yanında bu eğitimlerdeki başarı oranı artmaktadır. Genellikle eğitimler ay da 3 kez ya da 4 kez yapılır, en fazla 6 aylık eğitim ile istenen başarı elde edilir ve eğitim başarıyla sonlandırılır.

Neden İşletme Koçu ile Çalışmalıyız?

İşletme koçları oldukça deneyimli olurlar, çünkü genellikle bir önceki iş deneyimlerinde birçok anlık krizi ya da büyük krizleri yönetmiş ve bu krizlerin üstesinden gelmiş olurlar. İşletme koçları, genellikle uzun yıllar boyunca kurumsal şirketlerde çalıştıkları için işletmelere dair hem bilgi hem de pratik açısından deneyimleri bulunabilir. İşletme koçlarından bazıları ise yıllarca kendi işletmelerini yönetmiş olabilirler. Böyle bir deneyime sahip olan işletme koçları, işletme sahipleri için en iyi yönlendirmeyi, işletme ihtiyaçlarına göre yapabilirler.

· İşletmenin kurulması, yönetilmesi ve başarıya ulaşması için gerekli yönlendirmeleri işletmelere yapabilmesi için işletme koçlarına ihtiyaç vardır.

· İşletme koçu ve işletme sahibi aynı kulvarda oldukları için benzer iş dili konuşurlar ve bu yüzden de anlaşmaları, birbirlerini anlamaları oldukça kolay olur.