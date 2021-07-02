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Kadıköy Gazetesi » Ekonomi, Gezi-Alışveriş, Sivil Toplum, Toplum » Neden İşletme Koçu ile Çalışmalıyız?
Neden İşletme Koçu ile Çalışmalıyız?


Günümüzde işletmeler hep bir rekabet içindedir.  Bu büyük rekabet içinde bazı işletmeler direnip başarıya gidiyorlar, bazı işletmeler de ne yazık ki bu rekabet ortamından yenilgiyle ayrılmak zorunda kalıyorlar. Bu rekabeti destekleyen bazı unsurlarda vardır, mesela teknoloji,  internet kullanımı ve dijitalleşmesidir. Bu rekabet ve rekabeti destekleyen unsurlar arasından sağlam çıkabilmek için işletme koçlarına ihtiyaç vardır.

İşletme Koçluğu Neden Önemlidir?

Birçok rekabet unsurunun içinde başarıyla sivrilebilmek için işletme koçuna ihtiyaç vardır, çünkü işletme koçları işletmeler için oldukça avantajlı yönlendirmeler yapmaktadır. Özellikle de işletme sahibinin iş yükünü azaltan bu rekabetin içinde, işletme koçluğunun önemli olmasının sebepleri aşağıdaki gibidir;

·      Güçlü rekabet ortamında yol kat etmeyi kolaylaştırır.

·      Sektörde meydana gelen yeniliklerin ve değişimlerin takibi daha kolay hale gelir ve bu gelişmeler doğrultusunda yol planı hazırlanabilir.

·      İşletmenin günlük işleyişi daha kolay hale gelir.

·      Bu rekabet ortamında başarılı yönlendirmeler ile ideal çözümlere ulaşılabilir.

·      İşletmenize tarafsız bir bakış açısıyla iyileştirme önerileri sunabilir.

·      Sorunların altından işletme sahibinin nasıl kalkabileceğine dair yönlendirmeler yapar.

·      Başarı için gerekli olan her şeyi görme ve bunları dile getirme durumlar ortaya çıkar.

Kısacası, işletme koçlarının desteğiyle işletmelerin daha başarılı ve daha verimli olması için destek verilir.

İşletme Koçluğunda Çalışma Sistemi Nasıldır?

İşletme sahiplerinin ve işletme koçlarının yüz yüze çalışması önerilmektedir. Bu yüz yüze çalışma modeli işletmenin ihtiyaçlarının daha net anlaşılması için oldukça önemlidir. yüz yüze çalışma sayesinde işletmeler adına daha hızlı ve etkili sonuçlar alınabilir. İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda eğitimler ve çalışma süresi değişiklik gösterebilir.

İşletme koçluğunun sistemini genelleyecek olursa;

–       İşletme koçlarının, işletmelere verdiği eğitimler yaklaşık 3 saat kadar sürmektedir. Eğitimler işletme içinde gerçekleştirilir, çünkü bu durum hem işletme sahibi hem de işletme koçu açısından oldukça avantajlıdır. Eğitimin işletme içinde olmasının avantajlarının yanında bu eğitimlerdeki başarı oranı artmaktadır. Genellikle eğitimler ay da 3 kez ya da 4 kez yapılır, en fazla 6 aylık eğitim ile istenen başarı elde edilir ve eğitim başarıyla sonlandırılır. 

Neden İşletme Koçu ile Çalışmalıyız?

İşletme koçları oldukça deneyimli olurlar, çünkü genellikle bir önceki iş deneyimlerinde birçok anlık krizi ya da büyük krizleri yönetmiş ve bu krizlerin üstesinden gelmiş olurlar. İşletme koçları, genellikle uzun yıllar boyunca kurumsal şirketlerde çalıştıkları için işletmelere dair hem bilgi hem de pratik açısından deneyimleri bulunabilir. İşletme koçlarından bazıları ise yıllarca kendi işletmelerini yönetmiş olabilirler. Böyle bir deneyime sahip olan işletme koçları, işletme sahipleri için en iyi yönlendirmeyi, işletme ihtiyaçlarına göre yapabilirler.

·      İşletmenin kurulması, yönetilmesi ve başarıya ulaşması için gerekli yönlendirmeleri işletmelere yapabilmesi için işletme koçlarına ihtiyaç vardır.

·      İşletme koçu ve işletme sahibi aynı kulvarda oldukları için benzer iş dili konuşurlar ve bu yüzden de anlaşmaları, birbirlerini anlamaları oldukça kolay olur.

📆 02 Temmuz 2021 Cuma 21:20   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 40 26 6 8 89 44 +45 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Galatasaray 40 26 6 8 80 36 +44 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 40 25 7 8 72 41 +31 82 2021-22 UEFA Avrupa Ligi play-off turu
4 Trabzonspor 40 19 14 7 50 37 +13 71 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
5 Sivasspor 40 16 17 7 54 43 +11 65 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
6 Hatayspor 40 17 10 13 62 53 +9 61
7 Alanyaspor 40 17 9 14 58 45 +13 60[b]
8 Fatih Karagümrük 40 16 12 12 64 52 +12 60[b]
9 Gaziantep 40 15 13 12 59 51 +8 58
10 Göztepe 40 13 12 15 59 59 0 51
11 Konyaspor 40 12 14 14 49 48 +1 50
12 Başakşehir 40 12 12 16 43 55 -12 48[c]
13 Çaykur Rizespor 40 12 12 16 53 69 -16 48[c]
14 Kasımpaşa 40 12 10 18 47 57 -10 46
15 Yeni Malatyaspor 40 10 15 15 49 53 -4 45
16 Antalyaspor 40 9 17 14 41 55 -14 44
17 Kayserispor 40 9 14 17 35 52 -17 41
18 BB Erzurumspor 40 10 10 20 44 68 -24 40 2021-22 1. Lig
19 MKE Ankaragücü 40 10 8 22 46 65 -19 38[d]
20 Gençlerbirliği 40 10 8 22 44 76 -32 38[d]
21 Denizlispor 40 6 10 24 38 77 -39 28

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