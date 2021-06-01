Kadıköy’de Kurbağalıdere ve Kalamış sahilini deniz salyası kapladı

Kadıköy’de Kurbağalıdere ve Kalamış Sahili’ni müsilaj olarak bilinen deniz salyası kapladı. Müsilajla kaplanan Kurbağalıdere ve Kalamış Sahili havadan görüntülendi.

KURBAĞALIDERE DE DENİZ SALYASI İLE KAPLANDI DENİZ SALYASIYLA KAPLANAN KURBAĞALIDERE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kurbağalıdere de deniz salyası ile kaplandı – Tıkla İzle

Marmara Denizi`nde birçok noktada görülen deniz salyası, Kurbağalıdere ve Kalamış Sahilinde de görüldü. Teknelerin bulunduğu kısmı kaplayan müsilaj nedeniyle suda beyaz tabaka oluşurken balıkçılar, bu durumun her sene görüldüğünü ancak bu yıl yoğunluğun daha fazla olduğunu söyledi. Öte yandan vatandaşlar deniz salyası nedeniyle Kalamış Sahilinde denize girilemediğini belirtildi. Müsilajla kaplanan Kurbağalıdere ve Kalamış Sahili havadan görüntülendi.







Kalamış Sahilinde denize giremiyorlar

Balıkçı İhsan Kalın, “Deniz salyası eskiden berri karşılaştığımız bir sorundu fakat bu yıl geçtiğimiz yıllara nazaran aşırı fazla oluştu. Deniz salyasının tam olarak sebebini bilemiyoruz. Lodos denizden karaya doğru estiği için denizin ortasında olan müsilajları böyle kıyılara, derelere dolduruyor. Poyraz ise karadan denize doğru estiği için zamanla müsilajlar kıyılardan denize doğru götürüyor. Kalamış Sahilinde artık denize giren yok. Eski zamanlarda giriliyordu ama bu müsilajdan dolayı girilmiyor. İnsanlar müsilajdan çekindiği için denize giremiyorlar” diye konuştu.