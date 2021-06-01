MENÜ ☰
Volimax
Benim de şirketim var | trink
Kadıköy Gazetesi » Çocuk, Eğitim, Etkinlikler, Genel, Manşet, Sivil Toplum, Yaşam » AGD YAZ ETKİNLİKLERİ BU YIL DA DOPDOLU!
AGD YAZ ETKİNLİKLERİ BU YIL DA DOPDOLU!


Anadolu Gençlik Derneği (AGD) – Milli Gençlik Vakfı (MGV), “Yaz bizimle bir başka!” sloganıyla her yıl düzenlemiş olduğu ortaokul öğrencilerine yönelik Yaz Etkinlikleri programının kayıtları başladı.

5 Temmuz – 20 Ağustos 2021 tarihleri arasında 6 hafta boyunca Türkiye’nin 81 ilinde tüm il ve ilçelerde gerçekleştirilecek yaz etkinlikleri ile gençler verimli bir yaz geçirecekler.

Türkiye’nin tüm bölgelerinden ortaokul öğrencilerinin yoğun bir katılım göstereceği yaz etkinlikleri programlarında hijyen kurallarına uygun olarak belirlenen etkinliklerin yanı sıra bir çok sürpriz etkinlikte yer alacak.

YAZ ETKİNLİKLERİ İLE TATİL DÖNEMİ VERİMLİ HALE GELİYOR

AGD’nin Yaz Etkinlikleri, Kur’an-ı Kerim, ilmihal, akaid, adabı muaşeret, peygamberler tarihi, örnek şahsiyetler, çevre bilinci, ilk yardım, akıl ve zeka oyunları, robotik kodlama, sosyal medya kullanımı gibi derslerin yanı sıra sosyal, kültürel ve teknolojik faaliyetlerin de içerisinde olduğu, öğrencilerin eğlenirken öğrendiği ve tatil dönemini verimli geçirdiği bir etkinlik dönemi olarak öne çıkıyor.

Türkiye’nin tüm il ve ilçelerinden binlerce öğrenci ve eğitmen katılım göstererek verimli bir yaz dönemi geçirecekler.

TARİHE, ÇAĞA VE YARINLARA DUYARLI BİR GENÇLİK

AGD’nin Yaz Etkinlikleri kapsamında, tarihe, çağa ve yarınlara duyarlı; kardeşliğin, merhametin, sevginin ve iyiliğin yaygınlaşmasında emek sahibi; adaletin tesisinde kararlı, bilgili, inançlı ve çalışkan bireylerin yetiştirilmesi hedefleniyor. 

AGD TEMSİLCİKLERİNDEN KAYIT YAPILABİLECEK

AGD Ortaokul Komisyonu’nun, ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlediği kâşif grupları sayesinde öğrenciler yaz dönemi haricinde de yıl boyu eğitimlerden faydalanabiliyorlar.

AGD Yaz Etkinliklerine katılım sağlamak isteyen öğrenciler kendilerine en yakın AGD Temsilciklerinden kayıt yapılabilecekler.

Konu ile alakalı detaylı bilgiye AGD Ortaokullar resmi sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabilirsiniz.

Galeri
📆 23 Haziran 2021 Çarşamba 18:23   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ABS Kör Kalıp

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 40 26 6 8 89 44 +45 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Galatasaray 40 26 6 8 80 36 +44 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 40 25 7 8 72 41 +31 82 2021-22 UEFA Avrupa Ligi play-off turu
4 Trabzonspor 40 19 14 7 50 37 +13 71 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
5 Sivasspor 40 16 17 7 54 43 +11 65 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
6 Hatayspor 40 17 10 13 62 53 +9 61
7 Alanyaspor 40 17 9 14 58 45 +13 60[b]
8 Fatih Karagümrük 40 16 12 12 64 52 +12 60[b]
9 Gaziantep 40 15 13 12 59 51 +8 58
10 Göztepe 40 13 12 15 59 59 0 51
11 Konyaspor 40 12 14 14 49 48 +1 50
12 Başakşehir 40 12 12 16 43 55 -12 48[c]
13 Çaykur Rizespor 40 12 12 16 53 69 -16 48[c]
14 Kasımpaşa 40 12 10 18 47 57 -10 46
15 Yeni Malatyaspor 40 10 15 15 49 53 -4 45
16 Antalyaspor 40 9 17 14 41 55 -14 44
17 Kayserispor 40 9 14 17 35 52 -17 41
18 BB Erzurumspor 40 10 10 20 44 68 -24 40 2021-22 1. Lig
19 MKE Ankaragücü 40 10 8 22 46 65 -19 38[d]
20 Gençlerbirliği 40 10 8 22 44 76 -32 38[d]
21 Denizlispor 40 6 10 24 38 77 -39 28

BAĞLANTILAR