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KADIKÖY CADDE 10K KOŞUSU’NUN KAZANANLARI BELLİ OLDU


Kadıköy Caddebostan’da düzenlenen Cadde 10K koşusunun kazananları belli oldu. Kadınlarda Damla Çelik, erkeklerde Getoaye Gelow 10 kilometrelik parkuru  tamamlayarak birincilik ödülünün sahibi oldu.

Hayata Dönüyoruz sloganıyla 13 Haziran Pazar günü Kadıköy Caddebostan’da düzenlenen “Kadıköy Belediyesi Amazfit Cadde 10 K Koşusu” Caddebostan sahilindeki festival alanından start aldı. Koşuya CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel “1920”, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ise “1923” göğüs numarasıyla katıldı. 

Toplam 10 kilometrelik parkurda bin 362 yarışmacı koştu.   Parkuru 38 dakika 25 saniyeyle kadınlarda Damla Çelik, 30 dakika 6 saniyeyle erkeklerde Getaye Gelow birincilikle tamamladı. Cadde 10K koşusunda madalya ve kupanın yanı sıra; birincilere 1.500, ikincilere 1.000, üçüncülere ise 750 TL para ödülü verildi. 

KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİMİZ DEVAM EDECEK

Programda konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı,  Temmuz ayında kültür sanat programlarıyla açık hava buluşmalarına devam edeceklerini duyurdu. Odabaşı sözlerini şöyle sürdürdü: “Hayatta en önemli olan şey sağlığımız. Sağlığımızla beraber hayata dönmemiz gerekiyor. Pandemi döneminde tüm kurallara uygun önlemlerle düzenlenen bu etkinliğe katılan herkese teşekkür ediyorum. Sokak buluşmalarımız, Temmuz ayında başlayacak kültür – sanat etkinliklerimizle devam edecek.” dedi. 

KADIKÖY’DE NORMAL HAYATA DÖNMENİN ADIMLARI ATILDI

Kadıköy Belediyesi Amazfit Cadde 10K Koşusu ve Spor Festivali’nde Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ile birlikte koşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel “Kadıköy bugün pandemiden sonra tedbirleri alarak normal hayata dönmenin en önemli adımlarından birini attı. Başkanın davetiyle biz de buradayız. Her fırsatta ben maraton koşmaya çalışıyorum. Kadıköy’deki bu organizasyon, bu heyecan, burada bulunan binlerce kişiyle bana da büyük bir moral oldu. Ayrıca çok ciddi sosyal sorumluluk projeleri de var. Görme engelli vatandaşlarımızın maratonu koşmasına eşlik ettik. Pandemi koşulları düşünülerek bu tip organizasyonların yapılması çok başarılı. Belediye başkanımızı ve bütün ekibi yürekten kutluyorum. Başkan 1923 göğüs numarasıyla koşuyor. Bana da meclisimizin kuruluş tarihi olan 1920 göğüs numarasını ayırmış. Bu da büyük bir jest, parlamentodaki bütün milletvekili arkadaşlarımız adına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. 

FESTİVALDE PATENCİLERDEN RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Cadde 10K koşusu, sabah saatlerinde patencilerin renkli görüntülerine sahne oldu. Koşu öncesi 162 patencinin katılımıyla paten yarışı gerçekleşti. Yarışmada kadınlarda Dorsa Shahriari, erkeklerde Mohammed Salahi birinci oldu.  Yarışmacılara kupa ve madalyanın yanı sıra birincilere 1.000, ikincilere 750, üçüncülere 500 TL para ödülü verildi. 

📆 15 Haziran 2021 Salı 18:57   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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15 Yeni Malatyaspor 40 10 15 15 49 53 -4 45
16 Antalyaspor 40 9 17 14 41 55 -14 44
17 Kayserispor 40 9 14 17 35 52 -17 41
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19 MKE Ankaragücü 40 10 8 22 46 65 -19 38[d]
20 Gençlerbirliği 40 10 8 22 44 76 -32 38[d]
21 Denizlispor 40 6 10 24 38 77 -39 28

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