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Kadıköy Gazetesi » Belediye, Büyükşehir, Genel, Gezi-Alışveriş, Manşet, Sağlık, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » İBB, HASTANELERDEKİ 55 ADET BELTUR KANTİNLERİNİN 42 TANESİNİ KAPATTI
İBB, HASTANELERDEKİ 55 ADET BELTUR KANTİNLERİNİN 42 TANESİNİ KAPATTI


İBB iştiraki BELTUR’un pandemi döneminde aralıksız hizmet verdiği hastane şubelerinin sözleşmeleri yenilenmediği belirtilerek kapatıldı.

İBB tarafından yapılan açıklamaya göre; Mevcut noktalardaki sözleşmelerin uzatılması için sözlü ve yazılı olarak iletilen talepler cevapsız kaldı. BELTUR, kamu yararı sebebiyle sözlü mutabakat sağlanan noktalardaki faaliyetlerini bir süre daha sürdürürken, mukaveledeki cezai hükümler nedeniyle 55 hastanenin 42’sindeki kantinlerini tahliye etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB)gastronomi ve turizm iştiraki BELTUR, 2013 yılının Aralık ayında kamu hastanelerinde Kantin-Otomat hizmetine başladı. Pandeminin hemen öncesinde, 2019 yılında 55 hastane ve 78 noktada yaklaşık bin personel ile operasyon gerçekleştirir duruma geldi. 2020 Haziran’ında ise 13 hastanede 21 BELTUR noktası bulunuyor.

2019 Şubat ayı itibariyle BELTUR – Kamu Hastaneleri için Kantin-Otomat sözleşme süreleri sonlanmaya başladı. BELTUR, sözleşmelerin uzatılmasıyla ilgili başvurusunu önce sözlü, 2020 Ekim itibariyle de yazılı olarak İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliğine gerçekleştirdi. Yapılan başvurulara ilgili kurumlardan yazılı geri dönüş yapılmadı. Yapılan yüz yüze görüşmelerde alınan sözlü mutabakatlara istinaden sözleşmesi biten noktalarda hizmet verilmeye devam edildi.

BELTUR, 2020 Mart ayı itibari ile pandeminin tüm maddi manevi yükümlülüklerine üstlenerek, kamu yararını ve sağlığını gözeterek, salgın döneminde de kesintisiz hizmet verilmesi yönünde karar aldı. Hastane şubelerini 7/24 açık tuttu. Ancak bu dönemde süresi tamamlanan noktaları, mukaveledeki cezai hükümler nedeniyle tahliye etti.

BELTUR, 55 hastanede sürdürdüğü hizmetlerine 42 hastanede son verdi. Yılda ortalama 15 Milyon hastaya, hasta yakınına, refakatçiye, sağlık personeline hizmet veren BELTUR noktaları kapandıktan sonra yerlerine ikame bir Kantin-Otomat hizmeti tesis edilmedi. 

Sözleşme yenilenmemesi nedeniyle Tuzla Devlet, Kartal Koşuyolu Devlet ve Beylikdüzü Devlet hastanelerindeki BELTUR noktaları Temmuz 2021’de kapatılacak. Aralık 2021’de Siyami Ersek Hastanesi’ndeki faaliyetlere son verilecek. 15 Temmuz 2022’de de kalan ve hizmet verilen tüm noktalar kapatılmış olacak.

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📆 15 Haziran 2021 Salı 18:18   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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1 Beşiktaş 40 26 6 8 89 44 +45 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Galatasaray 40 26 6 8 80 36 +44 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 40 25 7 8 72 41 +31 82 2021-22 UEFA Avrupa Ligi play-off turu
4 Trabzonspor 40 19 14 7 50 37 +13 71 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
5 Sivasspor 40 16 17 7 54 43 +11 65 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
6 Hatayspor 40 17 10 13 62 53 +9 61
7 Alanyaspor 40 17 9 14 58 45 +13 60[b]
8 Fatih Karagümrük 40 16 12 12 64 52 +12 60[b]
9 Gaziantep 40 15 13 12 59 51 +8 58
10 Göztepe 40 13 12 15 59 59 0 51
11 Konyaspor 40 12 14 14 49 48 +1 50
12 Başakşehir 40 12 12 16 43 55 -12 48[c]
13 Çaykur Rizespor 40 12 12 16 53 69 -16 48[c]
14 Kasımpaşa 40 12 10 18 47 57 -10 46
15 Yeni Malatyaspor 40 10 15 15 49 53 -4 45
16 Antalyaspor 40 9 17 14 41 55 -14 44
17 Kayserispor 40 9 14 17 35 52 -17 41
18 BB Erzurumspor 40 10 10 20 44 68 -24 40 2021-22 1. Lig
19 MKE Ankaragücü 40 10 8 22 46 65 -19 38[d]
20 Gençlerbirliği 40 10 8 22 44 76 -32 38[d]
21 Denizlispor 40 6 10 24 38 77 -39 28

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