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Kadıköy Gazetesi » Eğitim, Genel, Manşet, Sağlık, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » Üniversite öğrencisinin pandemi sürecinde örnek olan projesi “İŞİNİ ERTELE, SAĞLIĞINI ERTELEME”
Üniversite öğrencisinin pandemi sürecinde örnek olan projesi “İŞİNİ ERTELE, SAĞLIĞINI ERTELEME”


Ülkemizde yaşanan pandemi sürecinden dolayı eğitimine uzunca bir süre ara veren üniversite öğrencileri uzaktan gördükleri eğitimle birlikte yaptıkları röportajlarla örnek olacak projeler sergiliyor.

Kocaeli Üniversitesi Gazanfer Bilge Meslek Yüksek Okulu Halkla İlişkiler Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Burcu Mengükan (22), pandemi sürecinden dolayı hastanelerden oldukça uzak kalmayı tercih eden vatandaşlar için, sosyal medya mecraları üzerinden canlı yayın yaparak sağlık çalışanları ile röportaj gerçekleştirdi.

Kadın hastalıkları doktorları ile röportaj yapmaya başlayan Mengükan daha sonra yoğun istek üzerine çocuk hastalıkları ve pandemi sürecinden dolayı mental olarak yorulan bireyler için psikologlar ile canlı yayın üzerinden katılımcılarının da soruları eşliğinde röportaj çalışması gerçekleştirdi.

Burcu Mengükan; “Biz öğrenciler oldukça zor süreçten geçiyoruz. Pandemi bizi ve ailelerimizi mental anlamda yıprattı. Ben de bu zor süreçte projemi sağlık çalışanları ile birlikte yürütmeye karar verdim. İşini ertele, sağlığını erteleme projesiyle yola devam ettim. Böylesinin bizler için daha yararlı olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Sosyal medya üzerinden otuz sağlık çalışanına ulaşarak farklı konular üzerinden ilerleyip projesini tamamlayan Mengükan; “Projemi severek tamamladığım bu on dört haftalık süreçte her ne kadar yorulsam dahi doktorlardan aldığım destek ve güzel sözler sayesinde projeyi daha iyi hale getirmeye çalıştım. Bu zamana kadar doktorlar tarafından reddedildiğim süreçte oldu tabi ki. Ama röportaj yaptığım psikolog doktorunun bana söylediği şu söze kadar “Her gün reddedilmediysen yeteri kadar çabalamıyorsun demektir. Çok iyi çalışma çıkardınız. Başarılar.” diye konuştu.

📆 09 Haziran 2021 Çarşamba 15:57   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Galatasaray 40 26 6 8 80 36 +44 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 40 25 7 8 72 41 +31 82 2021-22 UEFA Avrupa Ligi play-off turu
4 Trabzonspor 40 19 14 7 50 37 +13 71 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
5 Sivasspor 40 16 17 7 54 43 +11 65 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
6 Hatayspor 40 17 10 13 62 53 +9 61
7 Alanyaspor 40 17 9 14 58 45 +13 60[b]
8 Fatih Karagümrük 40 16 12 12 64 52 +12 60[b]
9 Gaziantep 40 15 13 12 59 51 +8 58
10 Göztepe 40 13 12 15 59 59 0 51
11 Konyaspor 40 12 14 14 49 48 +1 50
12 Başakşehir 40 12 12 16 43 55 -12 48[c]
13 Çaykur Rizespor 40 12 12 16 53 69 -16 48[c]
14 Kasımpaşa 40 12 10 18 47 57 -10 46
15 Yeni Malatyaspor 40 10 15 15 49 53 -4 45
16 Antalyaspor 40 9 17 14 41 55 -14 44
17 Kayserispor 40 9 14 17 35 52 -17 41
18 BB Erzurumspor 40 10 10 20 44 68 -24 40 2021-22 1. Lig
19 MKE Ankaragücü 40 10 8 22 46 65 -19 38[d]
20 Gençlerbirliği 40 10 8 22 44 76 -32 38[d]
21 Denizlispor 40 6 10 24 38 77 -39 28

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