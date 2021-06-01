Üniversite öğrencisinin pandemi sürecinde örnek olan projesi “İŞİNİ ERTELE, SAĞLIĞINI ERTELEME”

Ülkemizde yaşanan pandemi sürecinden dolayı eğitimine uzunca bir süre ara veren üniversite öğrencileri uzaktan gördükleri eğitimle birlikte yaptıkları röportajlarla örnek olacak projeler sergiliyor.

Kocaeli Üniversitesi Gazanfer Bilge Meslek Yüksek Okulu Halkla İlişkiler Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Burcu Mengükan (22), pandemi sürecinden dolayı hastanelerden oldukça uzak kalmayı tercih eden vatandaşlar için, sosyal medya mecraları üzerinden canlı yayın yaparak sağlık çalışanları ile röportaj gerçekleştirdi.

Kadın hastalıkları doktorları ile röportaj yapmaya başlayan Mengükan daha sonra yoğun istek üzerine çocuk hastalıkları ve pandemi sürecinden dolayı mental olarak yorulan bireyler için psikologlar ile canlı yayın üzerinden katılımcılarının da soruları eşliğinde röportaj çalışması gerçekleştirdi.

Burcu Mengükan; “Biz öğrenciler oldukça zor süreçten geçiyoruz. Pandemi bizi ve ailelerimizi mental anlamda yıprattı. Ben de bu zor süreçte projemi sağlık çalışanları ile birlikte yürütmeye karar verdim. İşini ertele, sağlığını erteleme projesiyle yola devam ettim. Böylesinin bizler için daha yararlı olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Sosyal medya üzerinden otuz sağlık çalışanına ulaşarak farklı konular üzerinden ilerleyip projesini tamamlayan Mengükan; “Projemi severek tamamladığım bu on dört haftalık süreçte her ne kadar yorulsam dahi doktorlardan aldığım destek ve güzel sözler sayesinde projeyi daha iyi hale getirmeye çalıştım. Bu zamana kadar doktorlar tarafından reddedildiğim süreçte oldu tabi ki. Ama röportaj yaptığım psikolog doktorunun bana söylediği şu söze kadar “Her gün reddedilmediysen yeteri kadar çabalamıyorsun demektir. Çok iyi çalışma çıkardınız. Başarılar.” diye konuştu.