Marmara Denizi’nde deniz salyası temizliği başladı

Marmara Denizi’ndeki müsilaj temizliği, Bakan Kurum’un Caddebostan’dan katılımıyla diğer illerle beraber eş zamanlı olarak başlatıldı. Çalışmalar kapsamında Caddebostan Sahili’ndeki deniz salyaları toplanmaya, hortumlarla çekilerek temizlenmeye başladı.

Marmara Denizi’nde deniz salyası temizliği başladı – Tıkla İzle

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen “Marmara Denizi Eylem Planı” kapsamında Caddebostan Sahili’nden müsilajlar toplanmaya başladı. Tören öncesi temizlik çalışmalarını yapacak olan tekneler kıyıya getirildi. Ekipler deniz üzerindeki müsilajın temizlenmesiyle birlikte sondaj cihazlarını hazırladı. Hazırlıklarını tamamlayan dalgıçlar denizin derinlerine inerek çalışmalarına devam etti.

Müsilaja karşı seferberlikte, “Marmara Hepimizin” sloganıyla yürütülen çalışmanın ilk gününde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, STK’lar ve çok sayıda sanatçı ve ünlü isim katıldı.

Caddebostan’daki müsilaj temizliği havadan görüntülendi

Marmara Denizi’nde başlatılan seferberlik sonrası gerçekleştirilen temizlik çalışmaları, Caddebostan Sahili’nde havadan görüntülendi.

Marmara Denizi’ne kıyısı olan 7 ili kapsayan Büyük Deniz Temizliği Seferberliği, Caddebostan Sahili’nden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla başladı. Gerçekleştirilen törene Bakan Kurum’un yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katılım sağladı.

Marmara Denizi’nde giderek artış gösteren deniz salyalarının Caddebostan Sahili’ndeki temizlik çalışmaları ise havadan görüntülendi.



Bakan Kurum: “15 bölgede temizlik çalışmalarını eş zamanlı başlatıyoruz”

Marmara Denizi’nde görülen deniz salyası temizleme çalışmaları, İstanbul Caddebostan Sahili’nden diğer illerle birlikte eş zamanlı olarak başlatıldı. Caddebostan’daki program açılışında konuşan Bakan Kurum, “Türkiye’nin en büyük en kapsamlı deniz temizliği seferberliğini, hareketini hep birlikte başlatıyoruz. Türkiye’nin kalbi burada. Tüm operasyon boyunca 1000 personelimiz çalışacak” dedi.

İzmit Körfezi’nde deniz salyası seferberliği başladı

Marmara Denizi Acil Eylem Planı kapsamında, İzmit Körfezi’nde deniz salyası ile mücadele çalışmaları başladı.Yaklaşık 2 aydır deniz salyasının etkili olduğu İzmit Körfezi’nde Marmara Denizi Acil Eylem Planı hayata geçirilmeye başlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, video konferans aracılığı ile Kocaeli’nin Körfez ilçesi Tütünçiftlik İskelesi’nde gerçekleştirilen programa katılarak deniz salyası seferberliğini başlattı. Mücadelenin başlamasının ardından ilgili devlet kurumları, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları İzmit Körfezi’nde deniz salyası ile mücadeleye başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait deniz temizleme araçları su üstünde, dalgıçlar ise su altında temizlik çalışmalarına başladı. Çalışmaların yoğun bir şekilde devam edeceği belirtildi.

“Hep birlikte çalışarak bunu en güzel şekilde tamamlayacağımıza inancımız tam”

Bakan Kurum’un deniz salyası ile mücadeleyi başlattığı programda konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, “Eylem planını derhal uygulamaya koyduk. Çalışıyoruz. Toplumun tüm kesimleri ile birlikte buradayız. Dalgıçlarımız şu anda temizlik yapıyor. 12 ilçemizde öğrencilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız sahillerde temizlik yapıyor. Özellikle Kocaeli büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’ın önce atmış olduğu adımlarla birlikte ciddi bir kapasiteye sahibiz. Şu anda 24 tane aracımız denizde müsilaj çalışmalarına devam ediyor. Bakanımızın talimatları ile hazırlıklara devam ediyoruz. Hep birlikte çalışarak bunu en güzel şekilde tamamlayacağımıza inancımız tam” dedi.

Çanakkale Boğazı’nda müsilaj temizliği seferberliği

Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı’ndaki müsilaj (deniz salyası) ile mücadele kapsamında Yat Limanı’nda deniz temizliği gerçekleştirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde başlatılan Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde Marmara Denizi’nden Kuzey Ege’ye kadar ilerleyen müsilaja karşı temizlik seferberliği başlatıldı. Mart ayından beri Çanakkale Boğazı’nda görülmeye başlayan deniz salyası her geçen gün artış göstermeye başladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde, bugün saat 14.00’da Çanakkale Belediyesi Yat Limanı’nda müsilaj temizleme işlemleri başlatıldı. Yat Limanı içerisindeki deniz salyası bariyerle çevrilirken, Çanakkale Belediyesi ile özel kurumlardan gelen su pompaları ve vidanjör ile denizden çekildi.

Denizi temizleme etkinliğine; Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, Çanakkale İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tahsin Saruhan, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı SG. Kd. Bn. Ercan Oran, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Bekir Çelen, kurum ve daire müdürleri katıldı.

Yat Limanı’nda yaklaşık 20 ton müsilaj temizlendi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, “Bugün burada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mızın koordinasyonunda müsilaj temizliği için toplanmış bulunuyoruz. Son günlerde özellikle Marmara Denizi’mizde bir sorunla karşı karşıyayız. Sadece kendi ülkemize mahsus bir şey değil.

Yapılan araştırmalarda dünyada birçok yerde görüldüğü belirlenmiştir. Ülkemiz ve ilimizde de yoğun olarak yaşanmakta. Bunun bertaraf edilmesi ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın öncülüğünde çalışmalara başlandı ve bir çalıştay düzenlendi. Çalıştayda eylem planı açıklandı. 22 maddelik bir eylem planımız var. Bu eylem planında tüm kamu kurum ve kuruluşlarının katkılarıyla bir an önce denizlerimizi normale döndürmek için bugün itibariyle çalışmalara başlamış bulunuyoruz” dedi.

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