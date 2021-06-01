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İBB, KADIKÖY’DE KURBAĞALIDERE ISLAH ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Rahmetli Kadir Topbaş zamanında başlayıp yıllardır sürdürülen Kadıköy Kurbağalıdere’deki ıslah çalışmaları nihayet tamamlandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu düzenlenen açılış töreninde ıslah çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

İBB tarafından ıslah çalışmalarının ilk adımı 2010 yılında atıldı. Ancak 2019 yılında neredeyse durma noktasına gelen çalışmalar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun göreve gelmesiyle yeniden hız kazanarak tamamlandı.

5 Haziran Dünya Çevre gününde festival havasında yapılan açılış töreninde, Kurbağalıdere’nin eski ve yeni halinin fotoğraflarının yer aldığı sergi büyük ilgi gördü.  Derenin yeni halini anlık resmeden ressamlar, bisiklet yolunu kullanan bisikletliler, çocuklar ve derede kano kullananlar ıslah ve çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanmasıyla alanı kullanmaya başladı.

Açılış töreninde konuşan İmamoğlu: “Bugün Kurbağalıdere’deyiz. Yaptığımız ıslah ve çevre düzenleme çalışmalarıyla dere balıkların yüzdüğü, su sporları yapılan, çevresinde bisiklete binilen bir yaşam alanına dönüştü.

Burada ciddi bir emek var. Geçmişte de yapılmış işler var ama çok yavaştı, biz hızlandırdık. Her şey çok güzel olacak, bunu sakın unutmayın” dedi.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da, bir sürpriz doğum günü kutlaması yaparak, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun doğum gününü kutladı. Odabaşı, Kurbağalıdere ıslah çalışmalarının tamamlanmasına ilişkin şunları söyledi: “Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde İSKİ Genel Kurulu konuşmasında da vurgulamıştım. Kadrolar aynı, ekipman aynı ne değişti? diye. Cevabını da vermiştim sorumun. Zihniyet değişti demiştim. İşte bugün burada en güzel örneğini yaşıyoruz bu değişikliğin. Aynı teknikler, aynı kadrolarla yıllardır bitirilemeyen derenin ıslahı projesi, liyakatli kadrolar, akılcı uygulamalar, adil bir yönetim ve akıcı bir zihinle iki yıl gibi bir sürede tamamlandı. Dün ise, bütün bu güzel işlerin mimarı, Her şey çok güzel olsun diye uğraşıp didinen Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun doğum günüydü. İyi ki doğdunuz Sayın İmamoğlu, İyi ki varsınız. Derenin ıslahında emeği geçen herkese ama herkese çok teşekkür ederim.”

Galeri
📆 05 Haziran 2021 Cumartesi 22:04   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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