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Kadıköy Gazetesi » Yazarlar » İnsanoğlu kendi sonunu hazırlıyor
Mimar Nihat ŞEN
İnsanoğlu kendi sonunu hazırlıyor


Son yıllarda, doğal afetler, deprem, kuraklık, mevsimsel değişimler, hortumlar, yağışlar ve çevre kirliliğinden kaynaklı doğal zenginliklerin ve kaynakların olağanüstü halleri…

Küresel ısınmadan kaynaklı, mevsimsel değişimler yaşanıyor. Bahar aylarını yaşayamaz olduk. Doğal kaynaklarımız bilinçsiz tüketimden dolayı yok olmakta, dere yataklarımız kurumakta, ormanlarımızda bulunan belirli ağaçlarımız kurumakta, sık sıkta orman yangınları nedeniyle oksijen depolarımız yok olmakta.

Adeta doğa bizim ona yaptıklarımızın tepkisini veriyor. Yağış rejimi birçok ülkeye göre iyi olan bir coğrafyada yaşamamıza rağmen kuraklık tehlikesinin olacağını yıllardır söylüyoruz.

Göllerimiz kuruyor, ormanlarımız azalıyor, topraklarımız susuzluktan çatlıyor, devasa obruklar oluşuyor, yaz ayına girmeden bile ektiğimiz tohumlar büyüyemeden kuruyor.

Vahşi sanayileşme ve vurdumduymazlık sonucu dere, ırmak ve denizlerimize bırakılan atıklar nedeniyle canlılar yok olmakta, çevreye kötü koku yaymakta bu nedenle de kirlenen sular dahi tarımsal sulamada kullanılamıyor.

Kenarında oturup sesinden huzur bulduğumuz dere ve ırmaklarımız kurumakta, bu kurumadan kaynaklı da canlıların nesli yok olmaktadır.

Son olarak yaşadığımız Marmara denizindeki müsilaj olayı, atıkların bilinçsizce denize akıtılmasıyla oluştu. Müsilaj, denizi adeta istila edip, canlıların ölümüne neden oluyor, Marmara denizi can çekişiyor.

Çevresel atıkların denizlere akıtılmasıyla oluşan bu durum doğanın tepkisini bize açıkça gösteriyor. Bu aymazlık devam ettiği müddetçe, doğaya ve çevreye sahip çıkmadığımız takdirde daha da kötü olaylar yaşayacağız.

📆 05 Haziran 2021 Cumartesi 12:04   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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1 Beşiktaş 40 26 6 8 89 44 +45 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Galatasaray 40 26 6 8 80 36 +44 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 40 25 7 8 72 41 +31 82 2021-22 UEFA Avrupa Ligi play-off turu
4 Trabzonspor 40 19 14 7 50 37 +13 71 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
5 Sivasspor 40 16 17 7 54 43 +11 65 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
6 Hatayspor 40 17 10 13 62 53 +9 61
7 Alanyaspor 40 17 9 14 58 45 +13 60[b]
8 Fatih Karagümrük 40 16 12 12 64 52 +12 60[b]
9 Gaziantep 40 15 13 12 59 51 +8 58
10 Göztepe 40 13 12 15 59 59 0 51
11 Konyaspor 40 12 14 14 49 48 +1 50
12 Başakşehir 40 12 12 16 43 55 -12 48[c]
13 Çaykur Rizespor 40 12 12 16 53 69 -16 48[c]
14 Kasımpaşa 40 12 10 18 47 57 -10 46
15 Yeni Malatyaspor 40 10 15 15 49 53 -4 45
16 Antalyaspor 40 9 17 14 41 55 -14 44
17 Kayserispor 40 9 14 17 35 52 -17 41
18 BB Erzurumspor 40 10 10 20 44 68 -24 40 2021-22 1. Lig
19 MKE Ankaragücü 40 10 8 22 46 65 -19 38[d]
20 Gençlerbirliği 40 10 8 22 44 76 -32 38[d]
21 Denizlispor 40 6 10 24 38 77 -39 28

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