KORONANIN PİKİ

Korona pikini gösterdi… Salgının bilmem kaçıncı dalgasının, son pikinin ilk tikindeyim. Varyantlar ve mutantlar işi azıtınca, “Başlarım senin pikine, hasta etme adamı!” diyerek istemdışı söylenmişim. Arif’in dediği gibi, “Yumuşak başlı isem, kim dedi aşı olurum?” Sırası gelenin aşıya davet edilmesi güzel bi’şey. İyi güzel de, çay ve kahve ikramı yok. O yok, bu yok! “Sputnik V” aşısı da yoksa, “Arif V 216” aşısı için Cem Yılmaz’la görüşülsün. Ya da izin versinler, vatandaş kendi aşısını kendisi yapsın. Sütsüz peynir, arısız bal, etsiz sucuk yapan milletimiz onu da yapar.

Koronanın piki, bizi zorla toparlanmaya davet ediyor. Tam kapanırken bi yerimiz görünüyor. Oysa biz, salgınla mücadeleyi salmadık sallamadık. Pandeminin seyrini seyretmedik. Tedbirleri elden bırakmadık, elimizde gezdirdik. Bilim insanlarımız boş oturmadı, acil sağlık zırvası yaptı. Size birkaç korona piki tablosu vermek isterim. İsteyen çerçeveletsin. Filyasyon ekiplerinin pandemiyle mücadele ederken halay çektiğini ve halay başının Fazlı Bey olduğunu düşünenler yanılıyor. Yerli ve milli aşı adayımız Fazlı Bey, faz çalışmasını henüz fazlamadı. İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya kendi varyantlarını yaptı, biz yapamadık. Önümüze bakacağız artık.

Koronanın pikiyle mücadele kapsamında, “Evde kalın” çağrılarına uyduk da n’oldu? Evde kala kala kalınlaştık, çevremiz genişledi. Bu nedenle, kademeli normalleşme planı bize aşırı mantıklı geldi. Şimdi evlerimizde, kademeli normalleşmeyi coşkuyla kutluyoruz. İnşallah, kademesiz normalleşmeye geçeriz. O zaman küçük işletmeler, “açıldım” diyerek bizi işletemez. Öncelikle, geçen seneki tam kapanmada evine kapanan vatandaşlarımızı, kademeli normalleştiğimize ikna etmek zorundayız. Kademeli normalleşmede, kademe ne olacak bilsek tabii ki söyleriz. Bence, ayda bir normalleşme normal mesela. Bu durumda, okullarda yüz yüze eğitim yerine, sırt sırta eğitim olabilir. Tam kapanmanın sonu, mantıken tam açılmanın başı demektir. Eğer öyleyse, açılma üstten mi yoksa alttan mı başlayacak? Ayrıca, tam açılmada denize donsuz girebilecek miyiz? Bu ve benzeri sorular yanıt beklerken bir yetkili, tam kapanma sonrasında doğaya çıkacakları uyardı. “Kenelere çıplak elle dokunmayın, tahrik etmiş olursunuz” dedi. İşte burası çok önemli…