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Ahmet Zeki YEŞİL
KORONANIN PİKİ


Korona pikini gösterdi… Salgının bilmem kaçıncı dalgasının, son pikinin ilk tikindeyim. Varyantlar ve mutantlar işi azıtınca, “Başlarım senin pikine, hasta etme adamı!” diyerek istemdışı söylenmişim. Arif’in dediği gibi, “Yumuşak başlı isem, kim dedi aşı olurum?” Sırası gelenin aşıya davet edilmesi güzel bi’şey. İyi güzel de, çay ve kahve ikramı yok. O yok, bu yok! “Sputnik V” aşısı da yoksa, “Arif V 216” aşısı için Cem Yılmaz’la görüşülsün. Ya da izin versinler, vatandaş kendi aşısını kendisi yapsın. Sütsüz peynir, arısız bal, etsiz sucuk yapan milletimiz onu da yapar.

Koronanın piki, bizi zorla toparlanmaya davet ediyor. Tam kapanırken bi yerimiz görünüyor. Oysa biz, salgınla mücadeleyi salmadık sallamadık. Pandeminin seyrini seyretmedik. Tedbirleri elden bırakmadık, elimizde gezdirdik. Bilim insanlarımız boş oturmadı, acil sağlık zırvası yaptı. Size birkaç korona piki tablosu vermek isterim. İsteyen çerçeveletsin. Filyasyon ekiplerinin pandemiyle mücadele ederken halay çektiğini ve halay başının Fazlı Bey olduğunu düşünenler yanılıyor. Yerli ve milli aşı adayımız Fazlı Bey, faz çalışmasını henüz fazlamadı. İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya kendi varyantlarını yaptı, biz yapamadık. Önümüze bakacağız artık.

Koronanın pikiyle mücadele kapsamında, “Evde kalın” çağrılarına uyduk da n’oldu? Evde kala kala kalınlaştık, çevremiz genişledi. Bu nedenle, kademeli normalleşme planı bize aşırı mantıklı geldi. Şimdi evlerimizde, kademeli normalleşmeyi coşkuyla kutluyoruz. İnşallah, kademesiz normalleşmeye geçeriz. O zaman küçük işletmeler, “açıldım” diyerek bizi işletemez. Öncelikle, geçen seneki tam kapanmada evine kapanan vatandaşlarımızı, kademeli normalleştiğimize ikna etmek zorundayız. Kademeli normalleşmede, kademe ne olacak bilsek tabii ki söyleriz. Bence, ayda bir normalleşme normal mesela. Bu durumda, okullarda yüz yüze eğitim yerine, sırt sırta eğitim olabilir. Tam kapanmanın sonu, mantıken tam açılmanın başı demektir. Eğer öyleyse, açılma üstten mi yoksa alttan mı başlayacak? Ayrıca, tam açılmada denize donsuz girebilecek miyiz? Bu ve benzeri sorular yanıt beklerken bir yetkili, tam kapanma sonrasında doğaya çıkacakları uyardı. “Kenelere çıplak elle dokunmayın, tahrik etmiş olursunuz” dedi. İşte burası çok önemli…

📆 04 Haziran 2021 Cuma 20:09   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 40 26 6 8 89 44 +45 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Galatasaray 40 26 6 8 80 36 +44 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 40 25 7 8 72 41 +31 82 2021-22 UEFA Avrupa Ligi play-off turu
4 Trabzonspor 40 19 14 7 50 37 +13 71 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
5 Sivasspor 40 16 17 7 54 43 +11 65 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
6 Hatayspor 40 17 10 13 62 53 +9 61
7 Alanyaspor 40 17 9 14 58 45 +13 60[b]
8 Fatih Karagümrük 40 16 12 12 64 52 +12 60[b]
9 Gaziantep 40 15 13 12 59 51 +8 58
10 Göztepe 40 13 12 15 59 59 0 51
11 Konyaspor 40 12 14 14 49 48 +1 50
12 Başakşehir 40 12 12 16 43 55 -12 48[c]
13 Çaykur Rizespor 40 12 12 16 53 69 -16 48[c]
14 Kasımpaşa 40 12 10 18 47 57 -10 46
15 Yeni Malatyaspor 40 10 15 15 49 53 -4 45
16 Antalyaspor 40 9 17 14 41 55 -14 44
17 Kayserispor 40 9 14 17 35 52 -17 41
18 BB Erzurumspor 40 10 10 20 44 68 -24 40 2021-22 1. Lig
19 MKE Ankaragücü 40 10 8 22 46 65 -19 38[d]
20 Gençlerbirliği 40 10 8 22 44 76 -32 38[d]
21 Denizlispor 40 6 10 24 38 77 -39 28

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