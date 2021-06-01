Metrobüste başlayan kavga dışarıda devam etti; Tekmeler ve yumruklar havada uçuştu

Metrobüste korku dolu anlar: Tekmeler ve yumruklar havada uçuştu – Tıkla İzle
Olay, geçtiğimiz günlerde Üsküdar’da Burhaniye metrobüs durağında öğle saatlerinde meydana geldi.
İddiaya göre, metrobüste yolcular arasında kavga çıktı. İki kişi arasında başlayan tartışma, metrobüs içerisinde bulunan diğer yolcuların da olaya karışmasıyla tekmeli tokatlı kavgaya dönüştü. Olayın büyümesi üzerine metrobüs şoförü aracı sağa çekti ve kavga yola sıçradı. Yumrukların havada uçuştuğu kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Beşiktaş
|40
|26
|6
|8
|89
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|+45
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|2
|Galatasaray
|40
|26
|6
|8
|80
|36
|+44
|84[a]
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Fenerbahçe
|40
|25
|7
|8
|72
|41
|+31
|82
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|4
|Trabzonspor
|40
|19
|14
|7
|50
|37
|+13
|71
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|Sivasspor
|40
|16
|17
|7
|54
|43
|+11
|65
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
|6
|Hatayspor
|40
|17
|10
|13
|62
|53
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|61
|7
|Alanyaspor
|40
|17
|9
|14
|58
|45
|+13
|60[b]
|8
|Fatih Karagümrük
|40
|16
|12
|12
|64
|52
|+12
|60[b]
|9
|Gaziantep
|40
|15
|13
|12
|59
|51
|+8
|58
|10
|Göztepe
|40
|13
|12
|15
|59
|59
|0
|51
|11
|Konyaspor
|40
|12
|14
|14
|49
|48
|+1
|50
|12
|Başakşehir
|40
|12
|12
|16
|43
|55
|-12
|48[c]
|13
|Çaykur Rizespor
|40
|12
|12
|16
|53
|69
|-16
|48[c]
|14
|Kasımpaşa
|40
|12
|10
|18
|47
|57
|-10
|46
|15
|Yeni Malatyaspor
|40
|10
|15
|15
|49
|53
|-4
|45
|16
|Antalyaspor
|40
|9
|17
|14
|41
|55
|-14
|44
|17
|Kayserispor
|40
|9
|14
|17
|35
|52
|-17
|41
|18
|BB Erzurumspor
|40
|10
|10
|20
|44
|68
|-24
|40
|2021-22 1. Lig
|19
|MKE Ankaragücü
|40
|10
|8
|22
|46
|65
|-19
|38[d]
|20
|Gençlerbirliği
|40
|10
|8
|22
|44
|76
|-32
|38[d]
|21
|Denizlispor
|40
|6
|10
|24
|38
|77
|-39
|28
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