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Kadıköy Gazetesi » Basında Kadıköy, Belediye, Büyükşehir, Etkinlikler, Genel, Manşet, Sağlık, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » KADIKÖY BELEDİYESİ DSÖ AVRUPA SAĞLIKLI KENTLER AĞI’NIN 7. FAZI’NA KABUL EDİLDİ
KADIKÖY BELEDİYESİ DSÖ AVRUPA SAĞLIKLI KENTLER AĞI’NIN 7. FAZI’NA KABUL EDİLDİ


Kadıköy Belediyesi, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün “Herkes İçin Sağlık” felsefesiyle küresel ölçekte sürdürdüğü “Sağlıklı Kentler Ağı”nın 7’nci fazına kabul edildi.

DSÖ Avrupa Sağlıklı Kentler Ağı’na beşer yıllık fazlar halinde üye olunuyor. 2005 yılında, 4’üncü faz döneminde üye olan ve 6’ncı fazını başarıyla tamamlayarak sertifikasını alan Kadıköy Belediyesi, kent sağlığı politikalarındaki rolü ve başarısı gözetilerek 2019 – 2024 yıllarını kapsayan 7’nci faza geçmeye hak kazandı.

Sağlıklı Kentler Birliği’nin Encümen Üyesi de olan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, 7’nci faza kabul edilmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “7’nci faza, sürdürülebilir kalkınma amaçlarımız ve DSÖ’nün iş programında tanımlanan önceliklere uyumlu politikalarımız sayesinde kabul edildik. Bu kararda katılımcı ve küresel amaçlarla uyumlu şekilde hazırladığımız 2019 – 2024 Stratejik Planımız da belirleyici rol oynadı. Daha iyi bir kent yaşamı için yaptığımız çalışmaların toplumsal refah alanında olumlu sonuçlara yol açacağına inanıyorum. Bu kapsamda, 7’nci fazın hedefleri doğrultusunda politika ve uygulamalarımızla sağlıklı kent hareketine katkımızı ve Kadıköy’ü geleceğe hazırlama çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.”

Kadıköy Belediyesi’nin 7’nci faz dönemi için üç önceliği bulunuyor: İklim Değişikliği: Azaltım ve Adaptasyon; İyileştirilmiş/Geliştirilmiş Sosyal Hizmetler;  Çocuklara Yönelik Hizmetlerin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi. DSÖ Avrupa Sağlıklı Kentler Ağı’nın 7’inci fazına, Türkiye’den Kadıköy Belediyesi ile birlikte Bursa Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Burdur Belediyesi ve Çankaya Belediyesi kabul edildi.

DSÖ Avrupa Sağlıklı Kentler Ağı sağlık ve sağlıklı kent gündeminin yerel gündemlerin temel bir parçası olması için, 30 yılı aşkın bir süredir hem ulusal ölçekte hem de kent ölçeğinde çeşitli çalışmalar yürütmekte ve sağlıklı kent kavramının yaygınlaşmasında öncü bir rol üstlenmekte.   

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📆 31 Mayıs 2021 Pazartesi 12:41   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 40 26 6 8 89 44 +45 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Galatasaray 40 26 6 8 80 36 +44 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 40 25 7 8 72 41 +31 82 2021-22 UEFA Avrupa Ligi play-off turu
4 Trabzonspor 40 19 14 7 50 37 +13 71 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
5 Sivasspor 40 16 17 7 54 43 +11 65 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
6 Hatayspor 40 17 10 13 62 53 +9 61
7 Alanyaspor 40 17 9 14 58 45 +13 60[b]
8 Fatih Karagümrük 40 16 12 12 64 52 +12 60[b]
9 Gaziantep 40 15 13 12 59 51 +8 58
10 Göztepe 40 13 12 15 59 59 0 51
11 Konyaspor 40 12 14 14 49 48 +1 50
12 Başakşehir 40 12 12 16 43 55 -12 48[c]
13 Çaykur Rizespor 40 12 12 16 53 69 -16 48[c]
14 Kasımpaşa 40 12 10 18 47 57 -10 46
15 Yeni Malatyaspor 40 10 15 15 49 53 -4 45
16 Antalyaspor 40 9 17 14 41 55 -14 44
17 Kayserispor 40 9 14 17 35 52 -17 41
18 BB Erzurumspor 40 10 10 20 44 68 -24 40 2021-22 1. Lig
19 MKE Ankaragücü 40 10 8 22 46 65 -19 38[d]
20 Gençlerbirliği 40 10 8 22 44 76 -32 38[d]
21 Denizlispor 40 6 10 24 38 77 -39 28

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