Bahariye Sanat Galerisinde “Özgün Diyaloglar” Online Karma Sergisi

Bahariye Sanat Galerisi Online Platformu www.bahariyesanat.com adresinde 31 sanatçının katılımıyla “Özgün Diyaloglar” Online Karma Sergisi düzenlenecektir.
30 Mayıs – 30 Haziran 2021 – www.bahariyeanat.com
Katılımcı sanatçılar: Atilla Atar, A.Rıza Özkale, Aynur Yalçıner Sencan, Benan Çokokumuş, Fevzi Karakoç, Emine Kumaş, Gülbahar Erdem, Gülseren Dalbudak, Hasan Mirza, Hatice Kumbaracı Gürsöz, İlker Karakaş, İrfan Seçkin, İsmail Avcı, Mahmut Öztürk, Murat Tolga, Mustafa Aslıer, Mustafa Ayaz, Muzaffer Akyol, Neslihan Kuyumcu, Neslihan Üstünler, Nihal Şenlier, Nilgün Temiz, Orhan Umut, Perihan Ata, Pınar Partanaz, Ramiz Aydın, Seydi Murat Koç, Şeyma Nur Irmak, Ümit Gezgin, Ümit Z.Bayındır, Yıldırım Onur Erdiren.
|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Beşiktaş
|40
|26
|6
|8
|89
|44
|+45
|84[a]
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Galatasaray
|40
|26
|6
|8
|80
|36
|+44
|84[a]
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Fenerbahçe
|40
|25
|7
|8
|72
|41
|+31
|82
|2021-22 UEFA Avrupa Ligi play-off turu
|4
|Trabzonspor
|40
|19
|14
|7
|50
|37
|+13
|71
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
|5
|Sivasspor
|40
|16
|17
|7
|54
|43
|+11
|65
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
|6
|Hatayspor
|40
|17
|10
|13
|62
|53
|+9
|61
|7
|Alanyaspor
|40
|17
|9
|14
|58
|45
|+13
|60[b]
|8
|Fatih Karagümrük
|40
|16
|12
|12
|64
|52
|+12
|60[b]
|9
|Gaziantep
|40
|15
|13
|12
|59
|51
|+8
|58
|10
|Göztepe
|40
|13
|12
|15
|59
|59
|0
|51
|11
|Konyaspor
|40
|12
|14
|14
|49
|48
|+1
|50
|12
|Başakşehir
|40
|12
|12
|16
|43
|55
|-12
|48[c]
|13
|Çaykur Rizespor
|40
|12
|12
|16
|53
|69
|-16
|48[c]
|14
|Kasımpaşa
|40
|12
|10
|18
|47
|57
|-10
|46
|15
|Yeni Malatyaspor
|40
|10
|15
|15
|49
|53
|-4
|45
|16
|Antalyaspor
|40
|9
|17
|14
|41
|55
|-14
|44
|17
|Kayserispor
|40
|9
|14
|17
|35
|52
|-17
|41
|18
|BB Erzurumspor
|40
|10
|10
|20
|44
|68
|-24
|40
|2021-22 1. Lig
|19
|MKE Ankaragücü
|40
|10
|8
|22
|46
|65
|-19
|38[d]
|20
|Gençlerbirliği
|40
|10
|8
|22
|44
|76
|-32
|38[d]
|21
|Denizlispor
|40
|6
|10
|24
|38
|77
|-39
|28
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