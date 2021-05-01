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Şehir Hatları Vapurlarına Çocuk Oyun Alanı Yapıldı


İBB Şehir Hatları AŞ, küçük çocuklara denizi sevdirmek ve eğlenceli bir deniz yolculuğu yapmaları için vapurlara oyun alanları kurmaya devam ediyor. İlk olarak tarihi Moda Vapuru’na kurulan oyun alanlarının sayısı dokuza ulaştı.

İBB Şehir Hatları AŞ, İstanbulluların deniz ulaşımını daha fazla kullanmaları için çalışmalarını sürdürüyor. Yeni hatlarla ulaşım ağını genişleten Şehir Hatları AŞ, çocukları da unutmadı. Küçük yolcuların keyifli, eğlenceli bir deniz yolculuğu yapması için vapurlara kurulan oyun alanları dokuza ulaştı.

Oyuncaklar çocukların yaratıcılıklarını besliyor

Çocukların ruhsal ve zihinsel gelişimine katkıda bulunacak, yaratıcılıklarını besleyecek ahşap ve el yapımı oyuncaklar özenle seçilerek yerleştirildi.

Amaç, deniz ulaşımını sevdirmek

Çocuklara denizi, deniz ulaşımını sevdirmeyi amaçladıklarını belirten Şehir Hatları AŞ Genel Müdürü Sinem Dedetaş, “Deniz ulaşımının daha fazla kullanılmasını istiyoruz. Çocukları da bu işin bir parçası olarak görüyoruz. Deniz sevgisini biraz daha iyi verebilmek için vapurlarda oyun alanları düşündük. İlk olarak Moda Vapuru’nda uyguladık. Sekiz vapurumuza daha ilave ederek dokuz vapurumuzda çocuk oyun alanı oluşturduk. Küçük yolcularımızın vapurlarımızdan güzel anılarla inmesini ve tekrar binmek için can atmasını istiyoruz” dedi.

İlki tarihi Moda Vapuru’na kurulmuştu

Tarihi Moda Vapuru’nu restore eden Şehir Hatları AŞ, bu restorasyon sırasında bir ilki de gerçekleştirmişti. Geçen yıl, TBMM’nin kuruluşunun 100. Yılı münasebetiyle, çocuklara 23 Nisan hediyesi olarak Vapur’a oyun alanı kurulmuştu.

Galeri
📆 26 Mayıs 2021 Çarşamba 12:03   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
  • g
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 40 26 6 8 89 44 +45 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Galatasaray 40 26 6 8 80 36 +44 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 40 25 7 8 72 41 +31 82 2021-22 UEFA Avrupa Ligi play-off turu
4 Trabzonspor 40 19 14 7 50 37 +13 71 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
5 Sivasspor 40 16 17 7 54 43 +11 65 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
6 Hatayspor 40 17 10 13 62 53 +9 61
7 Alanyaspor 40 17 9 14 58 45 +13 60[b]
8 Fatih Karagümrük 40 16 12 12 64 52 +12 60[b]
9 Gaziantep 40 15 13 12 59 51 +8 58
10 Göztepe 40 13 12 15 59 59 0 51
11 Konyaspor 40 12 14 14 49 48 +1 50
12 Başakşehir 40 12 12 16 43 55 -12 48[c]
13 Çaykur Rizespor 40 12 12 16 53 69 -16 48[c]
14 Kasımpaşa 40 12 10 18 47 57 -10 46
15 Yeni Malatyaspor 40 10 15 15 49 53 -4 45
16 Antalyaspor 40 9 17 14 41 55 -14 44
17 Kayserispor 40 9 14 17 35 52 -17 41
18 BB Erzurumspor 40 10 10 20 44 68 -24 40 2021-22 1. Lig
19 MKE Ankaragücü 40 10 8 22 46 65 -19 38[d]
20 Gençlerbirliği 40 10 8 22 44 76 -32 38[d]
21 Denizlispor 40 6 10 24 38 77 -39 28

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