KADIKÖY 19 MAYIS KUTLAMALARINA HAZIR

Atatürk’ün Samsun’a çıktığı Bandırma Vapuru’nun hikâyesi, Kadıköy’de teknoloji ile geçmişi birleştiren bir kürek ergometresi etkinliğiyle kutlanacak. Kalamış Atatürk Parkı’na yerleştirilecek kürek istasyonlarında gün boyunca 20’şer sporcu kürek çekerek Bandırma Vapuru’nun 726 kilometrelik rotasını tamamlayacak. Ayrıca her yıl olduğu gibi bu yıl da her yaştan yurttaş yaklaşık 12 kilometrelik ‘Bisiklet Turu’nda pedal çevirecek.

SOSYAL MESAFELİ ZUMBA

Kadıköy Belediyesi Milli Mücadele’nin başlangıcının 102. yılı kutlamaları için hazırlıklarını tamamladı. Pandemi önlemleri dolayısıyla hijyen koşullarına uygun olarak yapılacak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Kalamış Gençlik ve Spor Kompleksinde bir dizi etkinlik düzenlenecek. Belediyenin düzenlediği etkinliklerin ilki 18 Mayıs Salı günü 10.00-18.00 saatleri arasında masa tenisi turnuvası olacak. 19 Mayıs günü ise etkinlikler Kalamış Parkında eğitmenler eşliğinde düzenlenecek zumba ile başlayacak. Kadıköylüler eğitmenler eşliğinde saat 11.00’de sosyal mesafe kurallarını gözeterek zumba yapacak.

KÜREK ÇEKECEKLER

Atatürk’ün Samsun’a çıktığı Bandırma Vapuru’nun hikâyesi teknoloji ile geçmişi birleştiren bir kürek ergometresi etkinliğiyle anılacak. Kalamış Atatürk Parkı’na yerleştirilecek kürek istasyonlarında gün boyunca 20’şer sporcu kürek çekerek 726 kilometreyi tamamlayacak. 20 kişinin kürek çekeceği etkinlikte gösterilen performans ekrana yansıtılacak. Etkinlik 12.00’de başlayacak.

HER YIL OLDUĞU GİBİ BİSİKLET TURU

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda bu yıl da bisiklet turu düzenlenecek. Her yıl olduğu gibi her yaştan yurttaş yaklaşık 12 kilometrelik ‘Bisiklet Turu’nda pedal çevirecek. Bisiklet Turu 12.30’da Kalamış Atatürk Parkı’ndan başlayarak aynı noktada son bulacak.

KADIKÖY CADDE VE SOKAKLARINDA BAYRAM COŞKUSU

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bayram için özel olarak hazırlanmış TIR ve ses sistemi ile donatılmış araçlar Kadıköy’ün 21 mahallesine bayram coşkusunu taşıyacak. Kadıköy Belediyesi’nin Hasanpaşa’da bulunan merkez binasından saat 13.00’te yola çıkacak TIR ve araçlar, marşlar eşliğinde Kadıköy’ün cadde ve sokaklarını şenlendirecek.

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