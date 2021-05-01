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İBB’DEN KADIKÖY’DE ALTYAPI HAMLESİ


İstanbul Büyükşehir Belediyesi tam kapanma sürecinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İstanbul’da trafiğin en yoğun olduğu Kadıköy ilçesinde 6 noktanın 4’ünde altyapı çalışmaları tamamlandı. 

Kadıköy’deki ana arterlerde yetersiz kesit olan ve karışık sitem olarak çalışan atık su ve yağmur suyu hatlarının ayrıştırma imalatları yoğun trafik sebebiyle yapılamıyordu. 

İSKİ, tam kapanma dönemini fırsata çevirerek Bostancı Mahallesi, Eminpaşa Caddesi (Minübüs Yolu) ve Bostancı Gösteri Merkezi önü, Suadiye Çetin Emeç Bulvarı ve devamındaki Plaj Yolu Sokak, Fenerbahçe Mahallesi Ahmet Mithat Efendi Caddesi’ndeki atık su ve yağmur suyu altyapı geçiş hatlarındaki çalışmalarını tamamladı.

Fenerbahçe Mahallesi Bağdat Caddesi’ndeki atık su ve yağmur suyu altyapı geçiş hattındaki düzenlemelerin bayram sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor. 

Toplamda 300-1400 mm çaplarında 2000 metre atık su ve yağmur suyu hattı, 200 metre dere ıslahı yapılacak. 

Bitirilen 6 kritik noktadan sonra Kadıköy’de 35 km’lik altyapı çalışması daha yapılacak. 

📆 12 Mayıs 2021 Çarşamba 12:12   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Galatasaray (X) 39 25 6 8 77 35 +42 81 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
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7 Alanyaspor 39 16 9 14 57 45 +12 57
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9 Gaziantep 39 14 13 12 58 51 +7 55
10 Göztepe 39 13 12 14 58 57 +1 51
11 Konyaspor 39 12 13 14 49 48 +1 49
12 Çaykur Rizespor 39 12 12 15 53 67 -14 48
13 Kasımpaşa 39 12 10 17 46 55 -9 46
14 Yeni Malatyaspor 39 10 15 14 48 50 -2 45
15 Başakşehir 39 11 12 16 41 55 -14 45
16 Antalyaspor 39 9 16 14 41 55 -14 43
17 Kayserispor 39 9 14 16 34 50 -16 41
18 BB Erzurumspor (D) 40 10 10 20 44 68 -24 40 2021-22 1. Lig
19 MKE Ankaragücü (D) 39 10 8 21 46 64 -18 38
20 Gençlerbirliği 39 10 8 21 43 74 -31 38
21 Denizlispor (D) 39 6 10 23 37 72 -35 28

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