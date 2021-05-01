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Kadıköy Gazetesi » Basında Kadıköy, Belediye, Büyükşehir, Genel, Manşet, Politika, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu Kadıköy’de İncelemelerde Bulundu
Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu Kadıköy’de İncelemelerde Bulundu


İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Kadıköy’de incelemelerde bulundu. Akşener ve İmamoğlu’na ziyareti sırasında Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da eşlik etti.

DUDULLU METROSU VE KURBAĞALIDERE’YE ZİYARET

Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu’nun ilk ziyareti Dudullu Bostancı Metrosu’nun Kayışdağı’nda bulunan şantiyesi oldu.

Akşener, Anadolu yakasının en önemli ulaşım hatlarından biri olacak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Akşener ve İmamoğlu’nun bir sonraki durağı Kadıköy’de ıslah çalışmaları tamamlanan ve uzun yıllar kötü koku ve görüntü nedeniyle Kadıköylülere zor günler yaşatan Kurbağalıdere oldu. 10 kilometre uzunluğundaki ve kollarıyla toplam 67 kilometreye ulaşan Kurbağalıdere’nin bitiş noktasında temiz ve berrak görüntüyü izleyen ekip, balkonlarında bulunan vatandaşların alkışları eşliğinde Kurbağalıdere’nin yanında bulunan yürüyüş yolu ve peyzaj alanını da inceledi.

KADIKÖY BELEDİYESİ’NE ZİYARET

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Kadıköy Hasanpaşa’da bulunan Gazhane Enerji Müzesi ve Kültür Kompleksi’ni de gezdi. Yapılan çalışmaları çok beğendiğini belirten Akşener, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışmaları ve hizmet alanlarını gezdim. Vatandaşların vergilerinin İstanbullunun hizmetine harcanmasından, şeffaf ve hesap verilebilir bir hizmet anlayışından memnun olduğumu ifade etmek istiyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İstanbul için çalışmaya Allah güç, kuvvet versin, Allah utandırmasın.” dedi. Ziyaretlerin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İBB Başkanı İmamoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın makamına geçti. Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı, Akşener’e Kadıköy’ün simgeleri Süreyya Operası, Boğa heykeli ve Haydarpaşa Garı’nın yer aldığı bir resim hediye etti. Akşener de Odabaşı’na hediye takdim etti. Meral Akşener Kadıköy’den ayrılırken, İmamoğlu ve Odabaşı incelemelere Fikirtepe ile devam etti. Uzun yıllardır çözülemeyen kentsel dönüşüm problemleri ve altyapı sorunları ile karşı karşıya kalan Fikirtepe’yi gezen ekip daha sonra alandan ayrıldı.

Galeri
📆 11 Mayıs 2021 Salı 18:19   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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13 Kasımpaşa 39 12 10 17 46 55 -9 46
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15 Başakşehir 39 11 12 16 41 55 -14 45
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19 MKE Ankaragücü (D) 39 10 8 21 46 64 -18 38
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