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Kadıköy Gazetesi » Basında Kadıköy, Genel, Manşet, Mekanlar, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » Kadıköy’ün camilerinde Ramazan temizliği yapıldı
Kadıköy’ün camilerinde Ramazan temizliği yapıldı


Kadıköy’de cami ve mescitlerde Ramazan ayı dolayısı ile kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Ramazan ayında cami ve mescitlerin daha temiz ve sağlıklı olması, yurttaşların temiz bir alanda ibadet edebilmesi için, cami ve mescitler Kadıköy Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi.

33 cami ve 8 mescitte yürütülen çalışmalarda halılar, halı yıkama makinesi ve deterjanlı suyla yıkanırken; kapı ve camlar itina ile silindi, ayakkabılıklar temizlendi. Şadırvanlar ve ortak kullanım alanları ekipler tarafından hijyenik hale getirildi.  

Galeri
📆 01 Mayıs 2021 Cumartesi 13:42   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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10 Göztepe 36 12 12 12 52 49 +3 48
11 Antalyaspor 37 9 16 12 38 50 -12 43
12 Konyaspor 36 10 12 14 42 46 -4 42
13 Çaykur Rizespor 36 10 12 14 47 59 -12 42
14 Yeni Malatyaspor 36 9 13 14 42 48 -6 40
15 Başakşehir 36 10 10 16 39 54 -15 40
16 MKE Ankaragücü 36 10 8 18 43 57 -14 38
17 Kayserispor 36 9 11 16 33 49 -16 38
18 Kasımpaşa 36 9 10 17 39 54 -15 37 2021-22 1.Lig
19 BB Erzurumspor 37 9 10 18 40 62 -22 37
20 Gençlerbirliği 36 9 8 19 37 64 -27 35
21 Denizlispor 36 6 10 20 36 66 -30 28

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