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Aracının çekiciden düştüğünü gören sürücü çılgına döndü


İstanbul’da polisin trafikten men ettiği taksi çekicinden düşünce ağır hasar gördü.

Taksim Meydanı’nda polisin trafikten men ettiği taksi çekicinden düşünce ağır hasar gördü. Olayı duyup gelen taksi şoförü aracını o halde görünce adeta çılgına döndü.

Beyoğlu Taksim Sıraselviler Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, trafik polisleri durdurdukları taksiyi evrak eksikliği nedeniyle trafikten men etti. Ardından gelen çekici taksiyi araca almak istedi ancak o esnada taksi çekicinden düştü. Kaza nedeniyle taksinin ön tarafında ağır hasar oluştu. Taksiyi düşüren çekici üstündeki diğer taksi ile yoluna davam ederken, olayı duyup gelen taksinin sürücüsü aracını o halde görünce adeta çılgına döndü.

“Arabamı sapa sağlam verdim, paramparça aldım”

Aracı ağır hasar alan taksi şoförü Kenan Öztürk, polislere “Arabamı sapa sağlam verdim, ben zaten mağdurum. Aracım bir ay önce yine bağlandı, bugün yine bağlandı, şimdi geliyorum aracım paramparça, nasıl bu hale geldi” diye sorarken, polisler ise hasarın karşılanacak deyip onu teselli etmeye çalıştı. Öztürk, Aracımı bağladılar çekici çekerken düşürmüşler. Geçen ay güvenlik kamerası bozuk diye bağladılar, bu sefer de galiba aynı sebepten bağladılar. Böyle bir şey yok, Belediye Başkanı var ya o bize takmış taksicilere. Arabayı sapasağlam veriyorum neden böyle alıyorum ben onu anlamıyorum” diye konuştu.

Yol ortasında kalan taksi daha sonra gelen başka bir çekici ile alınarak götürüldü.

📆 29 Nisan 2021 Perşembe 18:08   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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