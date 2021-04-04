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Kadıköy Gazetesi » Gezi-Alışveriş, Kadın » Missha ile Güzelliği Yakalayın
Missha ile Güzelliği Yakalayın


Korelilerin ciltleri, her zaman ilham verici olmuştur. Herkes nasıl bir cilt bakımı yaptıklarını ve nasıl ürünler kullandıklarını merak eder. Korelilerin bilinenin aksine farklı bir cilt bakımı ve makyaj yapma yöntemleri vardır. Berrak ve pürüzsüz bir cilde kavuşmak zor değildir. Bunun için birçok Kore üretimi yapan marka vardır.

Bunların başında da Missha  gelir. Missha Türkiye’nin her yerine sipariş gönderir. Ürünlerin hepsi, orijinal Kore ürünleridir. Oldukça yoğun bir talep vardır. Missha büyük bir internet sitesine sahiptir. Buradan isteğiniz ürünlere rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Ayrıca ürün hakkında bilginiz yoksa, istediğiniz sorunun cevabını mail yoluyla alabilirsiniz.

Missha Fiyatları Nelerdir?

Missha kozmetik, saç, cilt, el ve ayak bakımı için çeşitli ürünlere sahip bir markadır. Yani aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Ürünler çok etkilidir. Aynı zamanda bazı ürünler de oldukça popülerdir. Ayak maskesi ve bb kremi sosyal platformlarda da tavsiye edilen ürünler arasında yer alır. https://www.kozmela.com/missha linkinden, orijinal missha ürünlerini satın alabilirsiniz. Tamamen güvenilir ve kaliteli bir sitedir.

📆 28 Nisan 2021 Çarşamba 12:53   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş (X) 36 24 6 6 78 38 +40 78 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Galatasaray (X) 36 22 6 8 68 33 +35 72 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe (X) 35 22 6 7 64 36 +28 72 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Trabzonspor 37 17 13 7 45 34 +11 64 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Hatayspor 36 16 9 11 60 44 +16 57
6 Alanyaspor 36 16 8 12 55 39 +16 56
7 Sivasspor 35 12 16 7 48 41 +7 52
8 Gaziantep 35 13 12 10 53 45 +8 51
9 Fatih Karagümrük 36 13 12 11 51 44 +7 51
10 Göztepe 36 12 12 12 52 49 +3 48
11 Antalyaspor 37 9 16 12 38 50 -12 43
12 Konyaspor 36 10 12 14 42 46 -4 42
13 Çaykur Rizespor 36 10 12 14 47 59 -12 42
14 Yeni Malatyaspor 35 9 13 13 42 47 -5 40
15 MKE Ankaragücü 35 10 8 17 43 56 -13 38
16 Kayserispor 36 9 11 16 33 49 -16 38
17 Kasımpaşa 36 9 10 17 39 54 -15 37
18 Başakşehir 35 9 10 16 37 53 -16 37 2021-22 1.Lig
19 BB Erzurumspor 36 9 10 17 39 60 -21 37
20 Gençlerbirliği 36 9 8 19 37 64 -27 35
21 Denizlispor 36 6 10 20 36 66 -30 28

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