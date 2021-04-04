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Ataşehir’de yeni aldığı aracını sahur için ekmek almaya gittiğinde saniyeler içinde çaldılar


Ataşehir’de yeni aldığı aracıyla sahur için ekmek almaya giden kişinin aracını saniyeler içinde çaldılar.

Ataşehir’de yeni aldığı aracıyla sahur için ekmek almaya giden kişinin aracını saniyeler içinde çaldılar. O anları iş yerinin güvenlik kamerası anbean böyle kaydetti.

Olay Yeniçamlıca Mahallesi Dursunbey Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yeni aldığı 34 BNS 635 plakalı otomobili ile sahur için ekmek almaya giden Yunus Emre Aktaş aracını fırının önünde çalışır halde bıraktı. Aktaş fırın içinde sahur için ekmek alırken yoldan geçen bir kişi çalışır halde duran otomobili çalarak hızla kaçtı. O esnada kayıtta olan güvenlik kameraları tarafından olay anı saniye saniye kaydedildi.

Aracı yeni almıştık üzgünüz

Ekmek almak için babasının fırına gittiğini belirten Yunus Aktaş,” Araç babamın aracıydı ekmek almak için fırına gitmiş. O esnada maskeli bir vatandaş araca binerek kaçarak gidiyor. Aracı yeni almıştık. Bir ay olmuştu. İnşallah bulunur, bizim canımız yandı başkasının yanmasın” diye konuştu.

📆 23 Nisan 2021 Cuma 18:34   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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12 Antalyaspor 35 9 15 11 36 47 -11 42
13 Konyaspor 34 10 11 13 42 45 -3 41
14 MKE Ankaragücü 34 10 8 16 42 54 -12 38
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16 Kasımpaşa 35 9 10 16 37 51 -14 37
17 Başakşehir 34 9 9 16 37 53 -16 36
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19 BB Erzurumspor 35 8 10 17 36 58 -22 34
20 Gençlerbirliği 34 8 8 18 34 60 -26 32
21 Denizlispor 34 6 9 19 32 59 -27 27

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