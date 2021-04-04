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Kadıköy Gazetesi » Basında Kadıköy, Belediye, Çocuk, Eğitim, Etkinlikler, Genel, Manşet, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » KADIKÖYLÜ ÇOCUKLAR, KENDİ KİTAPLARINI KENDİLERİ YAPTILAR
KADIKÖYLÜ ÇOCUKLAR, KENDİ KİTAPLARINI KENDİLERİ YAPTILAR


Dünya çapında mücadele edilen Covid 19 pandemisi nedeniyle evlerimize kapandığımız bu günlerde, kısıtlı saatlerde dışarı çıkabilen eğlenemeyen ve eğlenceden uzak kalan çocukların hayal dünyası sınır tanımıyor. Eğitim hayatlarına online olarak devam eden çocuklar, Kadıköy Belediyesi’nin çocukları hedef alan etkinlikleri ile öne çıkan, Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi’nde düzenlenen atölyelere de online olarak katılmaya devam ediyor.

Birlikte Çizgili Kitap Yapıyoruz ve Birlikte Masal Kitabı Yapıyoruz Atölyelerine online olarak katılan çocuklar eğitmenleri Kemal Gökhan Gürses ve Can Gürses öncülüğünde bir araya geldi. Birlikte kurdukları hikâyeler ve masalları önce kâğıda döktü, sonra bu masalları resmettiler. Hayallerini, isteklerini, dünyaya bakış açılarını birbirleriyle paylaşan çocukların bu ortaklığından 6 yeni kitap doğdu.

Çocukların emeklerinin ürünü olan “Aynada Yolculuk, Mehmet’in Sihirli Kalemi, Benim Harika Kardeşim, Maskeli Hayvanlar, Şifalı Şifasız Çiçek ve Her Şeyi İstiyorum” adlı çalışmalar Kadıköy Belediyesi tarafından kitap olarak basıldı. Şimdi bu kitaplar başka çocuklarla buluşmak üzere Kadıköy Belediyesi’nin Kültür Merkezleri HKÇKM, BKMK, CKM, KKM ve Karikatür Evi’nde olacak. Minik yazar ve çizerlerin eserlerini görmek isteyen diğer çocuklar sınırlı sayıda basılan kitaplardan ücretsiz olarak alabilecekler.

📆 20 Nisan 2021 Salı 12:39   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 33 22 5 6 72 35 +37 71 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Fenerbahçe 34 21 6 7 61 34 +27 69 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 33 20 5 8 65 32 +33 65 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Trabzonspor 34 16 11 7 41 32 +9 59 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 34 15 7 12 52 37 +15 52
6 Gaziantep 33 13 12 8 49 39 +10 51
7 Hatayspor 33 14 8 11 54 41 +13 50
8 Sivasspor 33 12 14 7 47 40 +7 50
9 Fatih Karagümrük 33 13 10 10 48 39 +9 49
10 Göztepe 34 12 10 12 50 47 +3 46
11 Antalyaspor 34 9 15 10 34 44 -10 42
12 Konyaspor 33 10 11 12 39 40 -1 41
13 Çaykur Rizespor 33 9 12 12 39 51 -12 39
14 Yeni Malatyaspor 33 8 13 12 40 45 -5 37
15 MKE Ankaragücü 33 10 7 16 41 53 -12 37
16 Kasımpaşa 34 9 10 15 37 50 -13 37
17 Kayserispor 33 8 10 15 24 41 -17 34
18 Başakşehir 33 8 9 16 36 53 -17 33 2021-22 1.Lig
19 BB Erzurumspor 34 7 10 17 35 58 -23 31
20 Gençlerbirliği 33 8 7 18 32 58 -26 31
21 Denizlispor 33 6 8 19 31 58 -27 26

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