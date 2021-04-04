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Kadıköy Gazetesi » Genel, Manşet, Politika, Sivil Toplum, Toplum, Üsküdar, Yaşam » ÜSKÜDARLI ESNAFIN SİFTAHI SAADETLİ GENÇLERDEN
ÜSKÜDARLI ESNAFIN SİFTAHI SAADETLİ GENÇLERDEN


Saadet Partisi Üsküdar Gençlik Kolları, Üsküdarlı esnafa siftah çalışması gerçekleştirdi.

“Geçim İttifakı” çıkışıyla adından söz ettiren Saadet Partisi’nin Üsküdar Gençlik Kolları, anlamlı bir çalışmaya imza attı. Partili gençlerin, Üsküdar esnafına yönelik dün gerçekleştirdiği siftah çalışması büyük beğeni topladı.”



Dün sabah namazıyla birlikte siftah çalışmasına start veren Saadetli gençler, Üsküdar esnafına sembolik olarak 1 lira siftah parası ve bir mektup dağıttı.

Saadet Partisi Üsküdar Gençlik Kolları’nın dağıttığı mektupta şu ifadeler yer aldı:

SİFTAH GÜNE BAŞLANGIÇTIR

“Üsküdar’ımızın değerli esnafı, Yeri geldi dükkanınıza uğrayan bir düşküne yardım ettiniz. Zaman oldu bir garibanı doyurarak dini ve sosyal sorumluluğumuzu yerine getirdiniz. Kimi zaman zor durumda olan esnaf arkadaşlarınızın alım satım işlerine katkıda bulundunuz. Kimi zaman onlar da size yardımcı oldu. Birbirinizin sevincine ortak olurken bazen de birlikte üzüldünüz. Gün geldi bereketli kazançlar elde ettiniz. Gün geldi siftahsız kepenk indirdiniz. Siftah, güne başlangıçtır. İstedik ki; sürekli birbiriyle dayanışma halinde olan esnafımızın bugünkü siftahı bizden olsun. Hayırlı sabahlar, Cuma gününüz mübarek olsun. Allah, helal ve bereketli kazançlar nasip etsin.

📆 17 Nisan 2021 Cumartesi 17:52   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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