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İyilik Hareketi Gönüllüleri Kimsesiz Çocuklarla Sevgiyi Paylaştılar


Mübarek Ramazan ayının ilk iftarında İyilik Hareketi Gönüllüleri İstanbul Kartal’da bulunan Milli Eğitim ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlıklarına bağlı Şehit Polis Kemal Tosun Orta Okulu öğrencilerine sürpriz bir ziyarette bulunarak Ramazan sevincine ortak oldular.

İyilik Hareketi Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Kasım Alper Özdemir; Ramazan sevgiyi, iyiliği ve ekmeği paylaşma ayıdır. Birlik ve rahmet ayıdır.

Bu bağlamda biz de ilk orucumuzu devletimizin şefkat elini uzattığı bu güzel evlatlarımızla yapmak istedik; dedi.

Özdemir’e hemşehrilerimiz iyilik hareketi gönüllüsü Onur Avcı, Nazım Demir ve Bekir Özgen eşlik ettiler.

İftar sonrası öğrencilere çeşitli hediyeler ve Kırmızı Beyaz Yayınlarından test kitapları hediye edildi.

Okul Müdürü Muhammet Ali Erbir ise Kasım Alper Özdemir ve İyilik Hareketi’ne teşekkür etti.

Galeri
📆 13 Nisan 2021 Salı 22:41   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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