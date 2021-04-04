KADIKÖY’DE CAN BARTU’NUN HEYKELİ DİKİLİYOR

Türk sporunun ve Fenerbahçe’nin efsane ismi Can Bartu’nun heykeli, Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nın karşısında bulunan parka dikilecek.

Şu anda heykelin konulacağı alanda sürdürülen çalışmalar son hızla devam ediyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2019 yılında yaptığı açıklamada, Can Bartu’nun heykelinin yapılacağını duyurmuştu. Edinilen bilgilere göre, Can Bartu’nun eşi, “İki arkadaş yan yana olsun” diyerek; anılan heykelin Lefter Küçükandonyanis’in heykelinin yanına konmasını ve Ülker Stadyumu’na bakmasını istedi.

Can Bartu’nun heykeliyle ilgili çalışmanın, ölüm tarihi olan 11 Nisan’a kadar tamamlanması planlanıyor. Fenerbahçe’de diğer efsaneler Lefter Küçükandonyadis ile Alex de Souza’dan sonra üçüncü heykel Can Bartu’nun olacak.

Can Bartu, 31 Ocak 1936’da İstanbul’da doğdu; 11 Nisan 2019 tarihinde 83 yaşında hayata gözlerini yumdu. Can Bartu, spora 1949 yılında Fenerbahçe’nin genç takımında basketbol oynayarak başladı. Futbola da sarı-lacivertlilerin genç takımında başlayan Bartu, Türk spor tarihinin efsaneleri arasına birçok rekor ve anıyla adını yazdırdı.