MENÜ ☰
Volimax
Benim de şirketim var | trink
Kadıköy Gazetesi » Büyükşehir, Genel, Magazin, Manşet, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak, saldırıya uğradı
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak, saldırıya uğradı


Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak, sahibi olduğu Nişantaşı’ndaki güzellik merkezinde saldırıya uğradı. Olayda Çıtak’ın bir çalışanı kafasından yaralandı.

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak, saldırıya uğradı – Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre olay Çıtak’ın Nişantaşı’ndaki tırnak ve güzellik bakım merkezinde meydana geldi. Yabancı uyruklu dört kişilik grup güzellik merkezinde bakım yaptırdı. Bu sırada Çıtak ve grup arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Güzellik merkezinden ayrılan grup, bir süre sonra geri gelerek içeride bulunanlara saldırdı. Olayda Çıtak yara almazken, bir çalışanı başından aldığı darbeyle yaralandı.

Galeri
📆 31 Mart 2021 Çarşamba 19:35   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ABS Kör Kalıp

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 29 20 4 5 63 30 +33 64 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Galatasaray 30 19 4 7 61 27 +34 61 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 30 18 5 7 54 31 +23 59 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Trabzonspor 30 16 7 7 39 30 +9 55 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 30 14 7 9 48 29 +19 49
6 Gaziantep 30 12 11 7 44 34 +10 47
7 Hatayspor 29 13 7 9 48 36 +12 46
8 Fatih Karagümrük 30 12 8 10 46 38 +8 44
9 Sivasspor 29 9 13 7 37 35 +2 40
10 Göztepe 30 10 9 11 43 41 +2 39
11 Antalyaspor 30 8 15 7 29 36 -7 39
12 Konyaspor 29 9 9 11 35 35 0 36
13 Çaykur Rizespor 29 8 10 11 36 47 -11 34
14 Yeni Malatyaspor 29 7 11 11 37 41 -4 32
15 Kasımpaşa 30 8 7 15 33 47 -14 31
16 Kayserispor 29 8 7 14 22 38 -16 31
17 Başakşehir 30 7 9 14 32 48 -16 30
18 MKE Ankaragücü 29 8 5 16 35 49 -14 29 2021-22 1.Lig
19 BB Erzurumspor 30 6 9 15 28 49 -21 27
20 Gençlerbirliği 29 7 6 16 26 51 -25 27
21 Denizlispor 29 6 7 16 26 50 -24 25

BAĞLANTILAR