Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak, saldırıya uğradı

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak, sahibi olduğu Nişantaşı’ndaki güzellik merkezinde saldırıya uğradı. Olayda Çıtak’ın bir çalışanı kafasından yaralandı.

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak, saldırıya uğradı – Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre olay Çıtak’ın Nişantaşı’ndaki tırnak ve güzellik bakım merkezinde meydana geldi. Yabancı uyruklu dört kişilik grup güzellik merkezinde bakım yaptırdı. Bu sırada Çıtak ve grup arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Güzellik merkezinden ayrılan grup, bir süre sonra geri gelerek içeride bulunanlara saldırdı. Olayda Çıtak yara almazken, bir çalışanı başından aldığı darbeyle yaralandı.

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