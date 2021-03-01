Küçülen mekânlara otopark yeri tahsis edilmeyecek mi? (1)

7 kez ertelenen otopark yönetmeliği, eğer tekrar ertelenmez ise nisan ayı başında yeni şekliyle yürürlüğe girecek. Eski yönetmelik ile karşılaştırdığımızda daire adedine göre düşen park yeri sayısında pek farklılık bulunmuyor. Beklenen her daireye 1 otoparkken yeni şeklinde daire büyüklüğüne göre otopark adedi belirlenecek.

Yeni düzenlenen otopark yönetmeliğinde sanki metrekaresi ufak olan dairelerde araç yokmuş gibi bir algı olmakta. Son zamanlarda yapılan konutları incelediğimizde ise daire alanları küçülen konut sayısı artmakta, bununla birlikte de araç sayısı artıyor.

Artık her ailenin veya bireyin aracı bulunmakta. Bugün neredeyse yayalara ayrılan kaldırımlar otopark olarak kullanılıyor. Doğal olarak trafik sıkışıklığı ve otopark ihtiyacı daha fazla olacaktır. Özellikle ayrık nizam ve bahçeli olan parsellerde, otopark ihtiyacı parsel bünyesinde sağlanmalıdır.

Bir diğer önemli husus da bölge otoparkları konusudur ki, açıkçası bu konu beni biraz endişelendiriyor. Şehirlerimizde çok az bulunan yeşil alanlar, umarım bölgesel otopark yapılarak az olan yeşil alanların kalkmasına neden olmaz.

Vatandaş olarak da hepimize sorumluluk düşüyor. Mümkün olduğunca şehir içi ulaşımlarımızı toplu taşıma araçlarıyla hatta kısa mesafeli yerleri yürüyerek yapmalıyız. Biz istiyoruz ki, gideceğimiz yer mesafe olarak çok kısa da olsa aracımızla gidelim ve istediğimiz yere aracımızı park edelim.

Bunun yerine belirli yerlerde yapılan otopark alanlarına araçlarımızı park edip, kısa mesafeli yürüyüşler veya şehir merkezine toplu taşıma araçları, bisiklet, motosiklet gibi araçlarla gitsek hem trafik sıkışıklığına hem çevre kirliliğine neden olmayız. Hatta ekonomimize katkı bile sunarız.

Bundan önceki yıllarda yapılan projelerde gerekli olan otopark adedi parsel bünyesinde sağlanmadığı takdirde bedelleri büyükşehir belediyelerine yatırılırdı. Bu uygulama yıllarca sürmesine ve ciddi miktarda otopark harcı toplanmasına rağmen maalesef ilgili belediyeler tarafından otopark yapılmamış ve bunu da kimse sorgulamamıştır! Yani düzenlemede de buna benzer uygulamalar olacağı öngörüldüğüne göre il ve ilçe belediyeleri, acaba bu toplanan paralarla nerede, nasıl ve hangi sürede bu ihtiyaçlara cevap verecektir?

Bunun yerine büyükşehir ve il belediyelerinde şehrin ihtiyacını karşılayacak otoparkları, toplanan otopark bedelleri ile yapan birim oluşturulmalıdır. Bu birim denetlenebilir ve hesap sorulabilir bir birim olmalıdır.

Toplanan otopark paraları sadece bu birimde toplanmalı, kimse amacı dışında kullanmamalı, yatırımını, işletmesini de kendi yapmalıdır. Yol kenarlarına araç müsaadesi verilerek ve bu müsaade karşısında toplanan ücretlerle otopark problemi çözülemez.

Önemine binâen bu konuya haftaya devam edelim.