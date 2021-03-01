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A Milli Futbol Takımı’nın Hollanda, Norveç ve Letonya maçları aday kadrosu


A Milli Futbol Takımı’nın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde Hollanda, Norveç ve Letonya’yla oynayacağı mücadelelerin 28 kişilik aday kadrosu açıklandı. Taylan Antalyalı ve Halil Akbunar, ilk kez kadroya alındı.

A Milli Futbol Takımı’nın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde Hollanda, Norveç ve Letonya’yla oynayacağı karşılaşmaların 28 kişilik aday kadrosu belli. Taylan Antalyalı ve Halil Akbunar, ilk kez A Milli Takım kadrosuna davet edildi. Aday kadroya en çok 5 futbolcu ile Fenerbahçe’den çağrıldı. Lille’den 3, Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir ve Sassuolo’dan 2’şer futbolcu kadroya alındı.

A Milli Takım’a davet edilen futbolcular, 21 Mart Pazar günü saat 19.00’dan itibaren Riva’daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplanmaya başlayacak. Ay-yıldızlılar, ilk idmanını 22 Mart Pazartesi günü saat 18.00’de Riva’da yapacak.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş’in aday kadroya davet ettiğini futbolcular şöyle:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)

Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Fenerbahçe), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Mert Müldür (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Umut Meraş (Le Havre), Caner Erkin (Fenerbahçe)

Orta saha: Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Emre Kılınç (Galatasaray), Yusuf Yazıcı (Lille), Halil Akbunar (Göztepe), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Deniz Türüç (Medipol Başakşehir)

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Cenk Tosun (Beşiktaş)

Galeri
📆 19 Mart 2021 Cuma 21:51   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 28 20 3 5 62 29 +33 63 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Galatasaray 30 19 4 7 61 27 +34 61 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 29 18 4 7 53 30 +23 58 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Trabzonspor 29 15 7 7 35 29 +6 52 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 29 14 7 8 48 28 +20 49
6 Hatayspor 29 13 7 9 48 36 +12 46
7 Gaziantep 29 12 10 7 42 32 +10 46
8 Fatih Karagümrük 30 12 8 10 46 38 +8 44
9 Göztepe 29 10 9 10 40 36 +4 39
10 Sivasspor 28 8 13 7 32 32 0 37
11 Antalyaspor 29 7 15 7 26 35 -9 36
12 Çaykur Rizespor 29 8 10 11 36 47 -11 34
13 Konyaspor 28 8 9 11 34 35 -1 33
14 Yeni Malatyaspor 28 7 10 11 35 39 -4 31
15 Kasımpaşa 29 8 7 14 32 45 -13 31
16 Kayserispor 29 8 7 14 22 38 -16 31
17 MKE Ankaragücü 28 8 5 15 34 45 -11 29
18 Başakşehir 29 7 8 14 32 48 -16 29 2021-22 1.Lig
19 BB Erzurumspor 29 6 9 14 27 46 -19 27
20 Denizlispor 28 6 6 16 26 50 -24 24
21 Gençlerbirliği 28 6 6 16 24 50 -26 24

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