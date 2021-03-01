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İstanbul’da su ürünleri denetiminde 25 kasa lüfere el konuldu


Yenikapı Mendirek alanında İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından su ürünleri denetimi yaptı.

Denetimde 1 takım trol ağı, 25 kasa lüfer ve 2 kasa istavrit balığına el konulurken, 4 kişiye idari para cezası kesildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İBB Zabıta Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliğine bağlı toplam 24 personelin katılımıyla Yenikapı Mendirek alanında su ürünleri denetimi yapıldı. Bugün sabah saat 05.00’de Fatih Yenikapı Mendirek alanında yapılan denetim ve yol kontrolleri sonucunda 1 takım trol ağı, 25 kasa lüfer ve 2 kasa istavrit balığına el konuldu. Denetimde 4 kişiye ruhsatsız teknede balık nakletmek ve teknede mühürsüz trol donanımı bulundurmak suçundan idari para cezası uygulandı. El konulan trol ağı mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere yediemin limanına teslim edildi. El konulan 27 kutu balığın da mülkiyetinin kamuya geçirilmesi kararı alınarak, sosyal yardım kurumlarına bağışlandı.

📆 10 Mart 2021 Çarşamba 12:13   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Galatasaray 28 18 4 6 55 23 +32 58 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
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5 Alanyaspor 28 13 7 8 44 28 +16 46
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9 Göztepe 28 10 9 9 40 33 +7 39
10 Antalyaspor 28 7 15 6 26 31 -5 36
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12 Konyaspor 27 8 8 11 33 34 -1 32
13 Yeni Malatyaspor 28 7 10 11 35 39 -4 31
14 Kayserispor 27 8 7 12 22 32 -10 31
15 Kasımpaşa 28 8 6 14 31 44 -13 30
16 Başakşehir 28 7 8 13 30 45 -15 29
17 Çaykur Rizespor 27 6 10 11 31 44 -13 28
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19 BB Erzurumspor 28 6 8 14 27 46 -19 26
20 Denizlispor 27 6 6 15 26 48 -22 24
21 Gençlerbirliği 27 5 6 16 22 49 -27 21

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