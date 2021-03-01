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Kadıköy Gazetesi » Basında Kadıköy, Genel, Kozyatağı, Manşet, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » Kozyatağı E-5’te alkollü sürücü kazaya sebep oldu: 2 yaralı
Kozyatağı E-5’te alkollü sürücü kazaya sebep oldu: 2 yaralı


E-5 karayolu Kozyatağı mevkiinde seyir halinde olan alkollü sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek başka bir otomobile çarptı. Alkollü sürücü aracını bırakıp olay yerinden kaçarken, diğer araçta bulunan iki kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Kaza, E-5 karayolu Kozyatağı mevkiinde saat 21.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre alkollü şekilde yolda seyir halinde olan bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek seyir halinde olan başka bir otomobile çarptı. Alkollü sürücü aracını yol ortasında bırakıp koşarak kaçarken, diğer araçta bulunan iki kişi yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırdı. Wolkswagen ile Renault marka otomobillerin karıştığı kaza nedeniyle E-5’te trafik yoğunluğu oluştu. Yoğunluk, trafik polislerinin olay yerinde yaptığı çalışmalar ve kaza yapan araçların çekici ile alınmasının ardından tekrar azaldı.

📆 07 Mart 2021 Pazar 14:47   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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