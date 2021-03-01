“21 Kadın 21 Öykü” Kadınların Sesi Oldu

Aralarında Kadıköy’lü yazarların da bulunduğu 21 kadın yazar, kadın temasını işleyen öyküleriyle “21 Kadın 21 Öykü” başlıklı kitapta buluştu. Artshop Yayıncılık tarafından basıma hazırlanan kitap, 8 Mart 2021 Dünya Kadınlar Günü’nden itibaren raflarda olacak. Edebiyat alanında bir ilk olan bu çalışmada, kadınların gerçekçi öykülerinin yanı sıra, 21 ressamın çizimleri yer alıyor.

Kitapta, öyküleriyle yer alan yazarlar şöyle:

Aybüke Çolakoğlu, Ayser Özbulut, Belgin Bıyıkoğlu, Berrin Yelkenbiçer, Birsen Yurtdaş, Dilek İşcen Akışık, Elif Yalçın, Esra Sungun, Ferah Aladağ, Feride Cihan Göktan, Funda Ergenekon, Gülşah Babayiğit, Hatice Dökmen, Kerime Ural Cengiz, Meral Kurulay, Meyrem Karadeniz, Mezbure Keleş, Neslihan Eruslu, Nesrin Aslan, Raziye Demiralay, Zeynep Kasap.

Projenin sahibi ve kitabın editörlüğü, Funda Ergenekon’a ait. Kitaptan elde edecekleri geliri bir kadın derneğine bağışlayacaklarını belirten Ergenekon, “Okurlar, her öyküde kadınların sessiz çığlıklarını duyacak. Öyküleri anlatan her çizimde, kadınların sesiz bakışlarını görecek. Proje önümüzdeki yıl, “22 Kadın ve 22 Öykü” ile devam edecek” şeklinde konuştu.

Dünya üzerinde, hayatın her evresinde kadın olmanın zorluğu yadsınamaz. Bir araya gelindiğinde daha güçlü olunabildiğini gösteren kadınların bu çalışması, 8 Mart’dan itibaren tüm kitapçılarda ve internet sitelerinde okurlarını bekliyor.

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