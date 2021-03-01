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Kadıköy Gazetesi » Basında Kadıköy, Fenerbahçe, Genel, Manşet, Sivil Toplum, Spor, Toplum, Yaşam » Mesut Özil: ‘Önümüzdeki maçlarda takımımıza yardımcı olamayacağım için çok üzgünüm’
Mesut Özil: ‘Önümüzdeki maçlarda takımımıza yardımcı olamayacağım için çok üzgünüm’


Fenerbahçe’nin devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Mesut Özil, ayağındaki sakatlık nedeniyle bir süre forma giyemeyeceğini açıkladı.

Sarı-lacivertli takımın dün akşam Antalyaspor’u ağırladığı maçın 64. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Mesut Özil, son durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

32 yaşındaki futbolcu, “Önümüzdeki maçlarda ayağımda iç ve dış yan bağlarda oluşan kısmi yırtıklar sebebiyle takımımıza yardımcı olamayacağım için çok üzgünüm. En kısa zamanda tekrar sahaya çıkabilmek için elimden geleni yapacağım. Desteğiniz ve tüm iyi dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

📆 05 Mart 2021 Cuma 14:43   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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4 Trabzonspor 27 15 6 6 34 26 +8 51 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Hatayspor 27 13 7 7 47 32 +15 46
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8 Fatih Karagümrük 27 11 8 8 43 36 +7 41
9 Göztepe 27 9 9 9 37 32 +5 36
10 Antalyaspor 27 7 14 6 25 30 -5 35
11 Sivasspor 26 7 12 7 29 30 -1 33
12 Konyaspor 26 8 8 10 33 31 +2 32
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15 Kayserispor 26 7 7 12 19 31 -12 28
16 Çaykur Rizespor 27 6 10 11 31 44 -13 28
17 Başakşehir 27 6 8 13 29 45 -16 26
18 BB Erzurumspor 27 6 8 13 26 43 -17 26 2021-22 1.Lig
19 MKE Ankaragücü 26 6 5 15 30 45 -15 23
20 Denizlispor 26 5 6 15 23 46 -23 21
21 Gençlerbirliği 26 5 6 15 22 48 -26 21

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