Fenerbahçe Trabzonspor’u deplasmanda 1-0 mağlup etti

Süper Lig’in 27. haftasındaki dev maçta, Trabzonspor Fenerbahçe’yi evinde ağırladı. Karşılaşma konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Fenerbahçe’nin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas, sarı-lacivertli formayla bu sezon ligde 5 gol atarken, 5 de asist yaptı.

Süper Lig’de Trabzonspor’u deplasmanda 1-0 mağlup eden Fenerbahçe’de golü atan futbolcu Dimitrios Pelkas, Süper Lig’de gösterdiği performansla dikkat çekti. Yunan futbolcu bu sezon sarı-lacivertli formayla ligde 5 gol 5 asist yaparken, Fenerbahçe’de en fazla gole katkı sağlayan futbolcu oldu. Pelkas, toplamda attığı 5 golün 4’ünü ve yaptığı 5 asistin 4’ünü deplasman maçlarında gerçekleştirdi.

27 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor maçının 86. dakikasında yerini Novak’a bıraktı.

Ozan Buğra Koşar

Maçtan Dakikalar

1’Maç başladı

12. dakikada Fenerbahçe’nin sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahası içinde Serdar Aziz’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

25. dakikada Mert Hakan’ın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan’dan döndü.Dönen topa Atilla Szalai’nin vuruşunda ise kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı bu kez kornere çıkardı.

30. dakikada Szalai’nin sol taraftan ortasında ceza sahası içindeki Mame Thiam’ın kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı çeldi.

34. dakikada Osayi’nin sağ taraftan ceza sahası içine gönderdiği topa Mesut Özil’in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır’da kaldı.

45′ Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

55. dakikada Fenerbahçi’nin sağ taraftan kullandığı korner atışında ön direkte Gökhan Gönül’ün kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır’dan dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

63. dakikada Mert Hakan’ın sağ çaprazdan ceza sahası çizgisine yakın yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır’da kaldı.

70. dakikada Berat’ın pasında sol tarafta topla buluşan Nwakaeme’nin ceza sahası çizgisine kadar inip önünü boşalttı, vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Altay’da kaldı.

76. dakikada Ferdi Kadıoğlu’ndan aldığı pasla ceza sahası yayı üzerine kadar inen Pelkas’ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır’ın solundan ağalarla buluştu. 0-1

84. dakikada Trabzonspor sol taraftan kullandığı korner atışında Djaniny’nin kafa vuruşunda direkten dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Erdinç Sezertam

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan (Yunus Mallı dk.78), Edgar le, Vıtor Hugo, Marlon (Abdulkadir Parmak dk. 86 ?), Berat Özdemir, Flavio (Afobe dk. 86 ?), Bakesetas, Ekuban (Yusuf Sarı dk. 75), Nwakaeme, Djaniny

Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Lewis Baker, Atakan Gündüz, Faruk Can Genç

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Fenerbahçe: Altay, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Tisserand, Atilla Szalai, Sosa, Mert Hakan (Ozan Tufan dk. 74), Osayi Samuel (Ferdi Kadıoğlu dk. 74), Mesut Özil (Samatta dk. 66), Pelkas (Novak dk. 85 ?), Mame Thiam (Valencia dk. 66)

Yedekler: Harun Tekin, Lemos, Cisse, Sinan Gümüş, Nazım Sangare

Teknik Direktör: Erol Bulut

Gol: Pelkas (dk. 76) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Ekuban (Trabzonspor), Mert Hakan, Serdar Aziz (Fenerbahçe)