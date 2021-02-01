Kadıköy’de işçiler greve başladı, cadde sokaklar çöpten geçilmez oldu

Kadıköy cadde sokakları çöp dağları olmaya başladı.

Kadıköy Belediye personeli ile DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası arasında uzun zamandır yapılan görüşmeler sonunda Toplu İş Sözleşme (TİS) masasında uzlaşıya varamadıkları gerekçesiyle 16 Şubat itibariyle Kadıköy Belediyesi’nde grev başladı.

Dolayısıyla Kadıköy’de çöp toplama, temizlik işleri yapılmayınca cadde ve sokaklarda çöp dağları oluşmaya başladı.

AK Partili Kaya, “Kadıköy halkı bunu hak etmiyor”

AK Parti Kadıköy İlçe Başkanı Av. Fatih Kaya’da Kadıköy’de yaşanan olumsuz duruma tepdki göstererek, “Kadıköy halkı bunu hak etmiyor” dedi.

AK Partili Kaya, “Maalesef iyi yönetilemeyen Kadıköy Belediyesi’nin işçilerin, emekçilerin maaşları konusunda sendika ile anlaşamaması sonucu başlayan grev Kadıköy’de yaralar açmaya bugün de devam ediyor.

İşte bunlar da bugün Moda’da çekilen çöp manzaraları. Kadıköy ve Kadıköy halkı bunu hak etmiyor.

Tek bildiğiniz bir şey yapmamak! Güzel İstanbul’u buz pistine çevirdiniz! Kar yağdı İBB kayboldu. Neredesin İBB? Karla mücadelede İBB yine sınıfta kaldı. Reklam var, iş yok, hizmet yok, tuz yok!

Meclis üyelerimiz ile birlikte bugün Kadıköy Belediyesi’nde çalışan ve grev kararı alan işçilerimizi dinledik.

İşçi ve emekçi kardeşlerimiz Sn. Başkan @serdildara nın duyurusunun gerçekleri yansıtmadığını ve sadece algı olduğunu söylediler. İşçilere en son müzakere masasında aylık net 3.200 maaş ve yüzde 7 zam teklifi edildiğini aktardılar. Ayrıca yaratılan bu algının sonucunda kara kış günlerinde kendilerine yapılanın haksızlık olduğunu belirttiler.

Kadıköy halkına ve işçisine yapılan bu vizyonsuzlukları biz 2024’te telafi edeceğiz! Kadıköy yakıştığı temizliğe, çöplerinin toplandığı günlere ve işçisinin hakkının teslim edildiği günlere elbette ki AK Belediyecilik ile kavuşacaktır.







Sendika ile Belediye açıklamaları arasında farklılıklar uyuşmazlık oluşturuyor

Sendika, “Teklifimiz, en düşük ücretliye yüzde 38 zamdır

Kamuoyuna ve işçi haklarına verdiğimiz değer sebebiyle yaptığımız bu açıklama, Sürecin bu noktaya gelmesinden duyduğumuz üzüntüyü ve işçi sınıfıyla dayanışma duygularımızı tekrarlayarak, hak arama mücadelesi veren sendikaların, sınıf bilinciyle, bütün alanlarda aynı kararlılıkta mücadele etmelerini temenni ediyoruz.

Kadıköy Belediyesi, “4 bin 972 liralık teklifimiz, sendika temsilcileri tarafından kabul edilmemiştir”

Kadıköy Belediyesi konuyla alakalı yaptığı açıklama da;

KAMUOYUNA ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Değerli Kadıköylüler, kıymetli komşularım;

Takip eden kimi komşularımızın da bildiği gibi, belediyemizde

örgütlü olan DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası ile uzun zamandır

Toplu İş Sözleşme (TİS) masasındayız.

Ancak yapılan görüşmeler sonunda toplu sözleşme masasında uzlaşıya varamadık.

Sonuç olarak, 16 Şubat itibariyle Kadıköy Belediyesi’nde grev var.

Kamuoyuna ve işçi haklarına verdiğimiz değer nedeniyle yaptığımız bu açıklama, ön bilgilendirme amaçlıdır. Detaylı bilgiler, daha sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Ancak şunu da belirtmeliyiz ki; Teklifimiz, merkezi hükümetin işçiye verdiği AGİ dahil 2 bin 825 lira 90 kuruşluk asgari ücretin üzerindedir. İşçilerimizin eline geçecek toplam net gelir, ikramiyeler hariç en düşük 4 bin 972 liralık teklifimiz, sendika temsilcileri tarafından

kabul edilmemiştir.

Teklifimiz, en düşük ücretliye yüzde 38 zamdır.

Sürecin bu noktaya gelmesinden duyduğumuz üzüntüyü ve işçi sınıfıyla dayanışma duygularımızı tekrarlayarak, hak arama mücadelesi veren sendikaların, sınıf bilinciyle, bütün alanlarda

aynı kararlılıkta mücadele etmelerini temenni ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur” şeklinde ifade edildi.

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