MENÜ ☰
Benim de şirketim var | trink
Haydarpaşa Garı’nın son hali


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Kadıköy Haydarpaşa Garı’nda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek, çalışmaların gidişatı hakkında bilgi aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Kadıköy Haydarpaşa Garı’nda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek, çalışmaların gidişatı hakkında bilgi aldı. Haydarpaşa Garı’nda yürütülen çalışma ise havadan görüntülendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, restorasyon ve tadilat çalışmalarının aralıksız şekilde devam ettiği Haydarpaşa Garı’na ziyarette bulundu. Sahada yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Karaismailoğlu, bakanlık tarafından gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Öte yandan, Haydarpaşa Garı’nda yürütülen çalışmaların son hali havadan görüntülendi.

📆 09 Şubat 2021 Salı 00:11   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Galatasaray 23 15 3 5 47 18 +29 48 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Beşiktaş 23 15 3 5 50 26 +24 48 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 23 15 3 5 45 25 +20 48 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Alanyaspor 23 12 5 6 40 23 +17 41 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Trabzonspor 22 11 6 5 28 24 +4 39
6 Hatayspor 23 11 5 7 39 29 +10 38
7 Fatih Karagümrük 23 10 7 6 36 29 +7 37
8 Gaziantep 22 9 8 5 35 28 +7 35
9 Antalyaspor 23 7 10 6 23 28 -5 31
10 Yeni Malatyaspor 22 7 8 7 29 28 +1 29
11 Sivasspor 23 6 10 7 26 29 -3 28
12 Göztepe 22 6 8 8 32 28 +4 26
13 Çaykur Rizespor 23 6 8 9 29 39 -10 26
14 Kasımpaşa 23 7 5 11 25 36 -11 26
15 Konyaspor 22 6 6 10 27 28 -1 24
16 Kayserispor 23 6 6 11 17 28 -11 24
17 Başakşehir 23 6 6 11 27 41 -14 24
18 BB Erzurumspor 23 5 7 11 21 36 -15 22 2021-22 1.Lig
19 Gençlerbirliği 22 5 5 12 20 41 -21 20
20 MKE Ankaragücü 22 5 3 14 26 39 -13 18
21 Denizlispor 23 4 6 13 22 41 -19 18

BAĞLANTILAR