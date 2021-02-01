Kadıköy’de Mesut Özil’li Fenerbahçe, Galatasaray derbi maçında 1 – 0 yenildi

Süper Lig’in 24. haftasında iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray, Kadıköy’de karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip, 54. dakikada Mostafa Mohamed’in attığı golle deplasmanda 1-0 kazandı ve averajla liderliğe yükseldi.

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Maçtan dakikalar

3. dakikada sol kanattan bindiren Samatta, kalesinden çıkan Muslera’yı geçip ardından da Linnes’ten sıyrıldı ancak kötü bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı üstten dışarı gönderdi.

11. dakikada Arda Turan’ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Emre Kılınç uzaktan sert vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

33. dakikada sol kanatta topla buluşan Valencia, savunmanın arkasına sarkan Osayi’ye ortaladı. Bu futbolcu kısa mesafeden istediği gibi vuramadı ve meşin yuvarlağı üstten dışarı çıktı.

39. dakikada Ozan Tufan’ın pasında topla buluşan Sosa ceza sahası dışından çok sert vurdu ancak Muslera son anda dokunarak topu kornere tokatladı.

39. dakikada kazanılan korner atışında Sosa ceza sahası içine gönderdi. Samatta’nın kafa vuruşunda Muslera son anda gole izin vermedi. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

52. dakikada gelişen sağdan yapılan ortada Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırmak istediği top Belhanda’da kaldı. Bu futbolcunun pasında Linnes, müsait pozisyondaki Onyekuru’ya topukla pasını aktardı. Onyekuru’nun yakın mesafeden şutunda Altay gole izin vermedi.

54. dakikada orta sahada topla buluşan Emre Kılınç, ceza sahası önüne gelerek Mostafa Mohamed’e pasını verdi. Mısırlı futbolcu Serdar Aziz’den sıyrılıp yerden bir vuruş yaparak topu filelere gönderdi. 0-1

58. dakikada sağ kanatta topla buluşan Linnes son çizgiye inerek ceza sahası içine ortasını yaptı. Bu noktada iyi yükselen Mostafa Mohamed kafayı vurdu ancak top az farkla auta gitti.

62. dakikada Samatta’nın pasında topla buluşan Ozan Tufan, ceza sahası dışı sol çaprazından çok sert vurdu. Bu pozisyonda Muslera iyi uzanarak topu kornere tokatladı.

71. dakikada kendi yarı alanında topla buluşan Osayi, Saracchi’den sıyrılıp ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun sağ çaprazdan yaptığı vuruş Muslera’da kaldı.

72. dakikada Taylan Antalyalı’nın sağdan yaptığı ortada ceza sahası içinde iyi yükselen Mostafa Mohamed kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

75. dakikada Mesut Özil’in sağdan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Ozan Tufan kafayı vurdu. Top filelere gitti ancak VAR uyarısı sonrasında pozisyon ofsayt olarak değerlendirildi.

90+3. dakikada Mesut Özil’in soldan kullandığı korner atışında Szalai kafayla arkaya aşırttı. Sinan Gümüş’ün direkt kaleye gönderdiği top üstten auta çıktı.

90+5. dakikada Donk’un hızlı pasında savunma arkasına sarkan Babel topu kontrol edip ardından ceza sahası dışından sert vurdu fakat top üstten dışarı gitti.

Stat: Şükrü Saracoğlu

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Sosa, Samuel Osayi, Valencia (Cisse dk. 63), Mert Hakan (Mesut Özil dk. 63), Samatta (Sinan Gümüş dk. 76)

Yedekler: Harun, Lemos, Ferdi, Sadık, Thiam, Sinan, Novak, Gökhan Gönül

Teknik Direktör: Erol Bulut

Galatasaray: Muslera, Linnes (Yedlin dk. 82 ?), Donk, Marcao, Saracchi (Emre Taşdemir dk. 87 ?), Taylan, Emre Kılınç (Etebo dk. 86 ?), Belhanda, Arda Turan (Babel dk. 78),Onyekuru (Kerem dk. 78), Mostafa Mohamed

Yedekler: Okan, Halil, Ömer, Emre Akbaba, Luyindama

Teknik Direktör: Fatih Terim

Gol: Mostafa Mohamed (dk. 54) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Mert Hakan, Caner (Fenerbahçe), Saracchi, Linnes (Galatasaray)