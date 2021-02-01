Galip Öztürk Neden Gürcistan’da Olduğunu Anlattı

Türkiye’de hakkında tutuklama kararı bulunan ve 2 yıldır Gürcistan’da yaşamaya devam eden Galip Öztürk, hakkında çıkan iddialara karşı tüm sorulara Fatin Dağıstanlı’nın canlı yayın programında cevap verdi. Hürriyet Gazetesinde çıkan kumarhane patronu olduğu haberleri üzerine de açıklama yapan Galip Öztürk, “Gürcistan kumara dayalı bir turizme sahip. Biz devlet teşviki ile burada projelere girdik. Bu projeler içerisinde bir kompleksin alışveriş merkezi, otel, rezidans ve casinodan oluşması gerekiyor. Durum böyle olunca da biz mecburen bunları yaptık ama casino kurmadım. Ben casino için belirlenmiş yeri hangar olarak kiraya verdim. Zaten burada proje almak istiyorsanız bunu yapmak zorundasınız. Kaldı ki biz burayı satın alma opsiyonlu kiraladığımız için, casinonun olduğu yeri satacağız. Yeni projemizde de casino bölümü bulunuyor, burası için de Çinli iş adamları ile görüşüyoruz” dedi.

Verdikçe işlerim büyüdü, bereketim arttı

Sürekli yapmış olduğu bağışlarla da gündem olan Galip Öztürk, bu konu hakkında da açıklamalarda bulundu. “Ben yıllardır helal kazancımı dağıtıyorum, verdikçe daha çok kazandım, ben dağıttıkça işlerim daha çok arttı ve sadece belirli bir oranı medyada yer alıyor. Ama ne yazık ki bu yaptıklarımız farklı algılanıyor ve kendimizi haklama olarak görünüyor. Oysa ki ben 30 yıl önce köyümüzde okulumuz yoktu bunu yaptırdım.” açıklamalarını yaptı. Hayır kurumlarına yaptığı bağışların altında bir şey aramanın saçma olduğuna değinen Öztürk, ayrıca hayır kurumlarına yardım yapmaya devam edeceğini de açıkladı.

Şehit ve Gazi çocuklarının eğitimleri için bağış yapacağım

Fatin Dağıstanlı’nın programında Fatih Altaylı ile gündem olduğu Galatasaray’a bağış polemiğine değinen Galip Öztürk, “Sayın Fatih Altaylı’dan davacı olacağım ve yasal yollarla yüzleşeceğiz” dedi. Öztürk, 06 Şubatta oynanacak olan Fenerbahçe Galatasaray derbisi için sarı kırmızılı ekibin galibiyet alması durumunda 1,5 milyon prim dağıtacağını açıklamıştı. Bağışlar üzerine açıklamalarına devam eden Galip Öztürk, “Şehit ve Gazi çocuklarının eğitim ve ihtiyaçları için 1.500.000 TL bağış yapacağım.” dedi.

Yeniden yargılanırsam suçsuz olduğum kanıtlanır

Paralel yapı nedeniyle bugün bu duruma geldiğini söyleyen Galip Öztürk, yeniden yargılanmak istediğini defaatle dile getirdiğini söyledi. Ayrıca canlı yayında “Eğer yeniden yargılanır ve suçlu bulunursam tüm mal varlığımı Kızılay’a bağışlarım” dedi. Paralel yargı nedeniyle hakkındaki suçlamaların iftira olduğunu dile getiren Öztürk, yeniden yargılanma talebini Cumhurbaşkanı’na ulaştırmak istediğini söyledi.