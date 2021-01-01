Fenerbahçe’nin yeni transferi Mesut Özil: ‘Çok heyecanlı ve mutluyum’

Fenerbahçe’nin yeni transferi Mesut Özil, ‘Fenerbahçe’de olacağım için çok heyecanlı ve mutluyum’ dedi.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Mesut Özil: “Çok heyecanlı ve mutluyum. Fenerbahçe için bir rüyaydı. Benim için de hayaldi. İnşallah takıma yeteneğimle faydalı olacağım. Fenerbahçeli olarak, her zaman Fenerbahçe’ye inanmışımdır.

“Fenerbahçe’nin yeni transferi Mesut Özil’den önemli açıklamalar:

– Hep Fenerbahçeliydim öyle de kalacak

– Çok heyecanlı ve mutluyum. Fenerbahçe için bir rüyaydı. Benim için de hayaldi. İnşallah takıma yeteneğimle faydalı olacağım.

Fenerbahçeli olarak, her zaman Fenerbahçe’ye inanmışımdır. – Büyük kulüplerde oynadım ama Fenerbahçe benim için farklı – Bundesliga’ya geri dönme ihtimalim yok

– Burak kardeşimize başarılar diliyorum, inşallah Türkiye’yi en iyi şekilde temsil eder

– Fenerbahçe’de birlikte oynamayı isteyeceğim iki futbolcu vardı. Biri Alex, biri de Emre abi

– Almanya Milli Takımı’na bir daha asla dönmem