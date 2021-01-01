Fenerbahçe’nin yeni transferi Mesut Özil: “Çok heyecanlı ve mutluyum. Fenerbahçe için bir rüyaydı. Benim için de hayaldi. İnşallah takıma yeteneğimle faydalı olacağım. Fenerbahçeli olarak, her zaman Fenerbahçe’ye inanmışımdır.
“Fenerbahçe’nin yeni transferi Mesut Özil’den önemli açıklamalar:
– Hep Fenerbahçeliydim öyle de kalacak
– Çok heyecanlı ve mutluyum. Fenerbahçe için bir rüyaydı. Benim için de hayaldi. İnşallah takıma yeteneğimle faydalı olacağım.
Fenerbahçeli olarak, her zaman Fenerbahçe’ye inanmışımdır. – Büyük kulüplerde oynadım ama Fenerbahçe benim için farklı – Bundesliga’ya geri dönme ihtimalim yok
– Burak kardeşimize başarılar diliyorum, inşallah Türkiye’yi en iyi şekilde temsil eder
– Fenerbahçe’de birlikte oynamayı isteyeceğim iki futbolcu vardı. Biri Alex, biri de Emre abi
– Almanya Milli Takımı’na bir daha asla dönmem
|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Beşiktaş
|20
|14
|2
|4
|47
|23
|+24
|44
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
|2
|Fenerbahçe
|20
|13
|3
|4
|42
|23
|+19
|42
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|20
|12
|3
|5
|41
|17
|+24
|39
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Gaziantep
|20
|9
|8
|3
|34
|24
|+10
|35
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
|5
|Alanyaspor
|20
|10
|4
|6
|34
|20
|+14
|34
|6
|Trabzonspor
|20
|9
|6
|5
|25
|23
|+2
|33
|7
|Hatayspor
|20
|9
|5
|6
|29
|25
|+4
|32
|8
|Fatih Karagümrük
|20
|8
|6
|6
|33
|29
|+4
|30
|9
|Yeni Malatyaspor
|20
|7
|6
|7
|27
|26
|+1
|27
|10
|Antalyaspor
|20
|6
|8
|6
|20
|26
|-6
|26
|11
|Göztepe
|20
|6
|7
|7
|29
|24
|+5
|25
|12
|Kasımpaşa
|20
|7
|4
|9
|23
|30
|-7
|25
|13
|Çaykur Rizespor
|20
|6
|7
|7
|27
|35
|-8
|25
|14
|Sivasspor
|20
|5
|9
|6
|21
|25
|-4
|24
|15
|Başakşehir
|20
|6
|6
|8
|26
|32
|-6
|24
|16
|Konyaspor
|20
|6
|5
|9
|27
|27
|0
|23
|17
|Kayserispor
|20
|5
|4
|11
|14
|26
|-12
|19
|18
|Gençlerbirliği
|20
|5
|4
|11
|20
|40
|-20
|19
|2021-22 1.Lig
|19
|MKE Ankaragücü
|20
|5
|3
|12
|25
|34
|-9
|18
|20
|BB Erzurumspor
|20
|4
|5
|11
|19
|35
|-16
|17
|21
|Denizlispor
|20
|3
|5
|12
|19
|38
|-19
|14
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