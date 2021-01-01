İstanbul’da Yön Tabelası Yola Devrildi, Trafik Sıkıştı

TEM Hasdal-Göktürk bağlantı yolunda yön tabelası rüzgârın etkisiyle yola devrildi. Tabelayı kaldırma çalışmaları sürerken, olay esnasında iki araç zarar gördü kaza yerinde trafik uzun süre aksadı.

TEM-Hasdal-Göktürk bağlantı yolunda bulunan yön tabelası rüzgârın etkisiyle yola devrildi. Tabelanın düştüğü esnada olay yerinden kaçmaya çalışan iki araç birbiriyle çarpıştığı belirtildi.

Olay yerine ihbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, ekipler tabelayı kaldırmak için çalışma başlattı. Bölge de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

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