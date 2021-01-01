İstanbul’da Yön Tabelası Yola Devrildi, Trafik Sıkıştı

TEM-Hasdal-Göktürk bağlantı yolunda bulunan yön tabelası rüzgârın etkisiyle yola devrildi. Tabelanın düştüğü esnada olay yerinden kaçmaya çalışan iki araç birbiriyle çarpıştığı belirtildi.
Olay yerine ihbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, ekipler tabelayı kaldırmak için çalışma başlattı. Bölge de trafik yoğunluğu yaşanıyor.
|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Beşiktaş
|20
|14
|2
|4
|47
|23
|+24
|44
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
|2
|Fenerbahçe
|20
|13
|3
|4
|42
|23
|+19
|42
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|20
|12
|3
|5
|41
|17
|+24
|39
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Gaziantep
|20
|9
|8
|3
|34
|24
|+10
|35
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
|5
|Alanyaspor
|20
|10
|4
|6
|34
|20
|+14
|34
|6
|Trabzonspor
|20
|9
|6
|5
|25
|23
|+2
|33
|7
|Hatayspor
|20
|9
|5
|6
|29
|25
|+4
|32
|8
|Fatih Karagümrük
|20
|8
|6
|6
|33
|29
|+4
|30
|9
|Yeni Malatyaspor
|20
|7
|6
|7
|27
|26
|+1
|27
|10
|Antalyaspor
|20
|6
|8
|6
|20
|26
|-6
|26
|11
|Göztepe
|20
|6
|7
|7
|29
|24
|+5
|25
|12
|Kasımpaşa
|20
|7
|4
|9
|23
|30
|-7
|25
|13
|Çaykur Rizespor
|20
|6
|7
|7
|27
|35
|-8
|25
|14
|Sivasspor
|20
|5
|9
|6
|21
|25
|-4
|24
|15
|Başakşehir
|20
|6
|6
|8
|26
|32
|-6
|24
|16
|Konyaspor
|20
|6
|5
|9
|27
|27
|0
|23
|17
|Kayserispor
|20
|5
|4
|11
|14
|26
|-12
|19
|18
|Gençlerbirliği
|20
|5
|4
|11
|20
|40
|-20
|19
|2021-22 1.Lig
|19
|MKE Ankaragücü
|20
|5
|3
|12
|25
|34
|-9
|18
|20
|BB Erzurumspor
|20
|4
|5
|11
|19
|35
|-16
|17
|21
|Denizlispor
|20
|3
|5
|12
|19
|38
|-19
|14
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