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İstanbul’da Yön Tabelası Yola Devrildi, Trafik Sıkıştı


TEM Hasdal-Göktürk bağlantı yolunda yön tabelası rüzgârın etkisiyle yola devrildi. Tabelayı kaldırma çalışmaları sürerken, olay esnasında iki araç zarar gördü kaza yerinde trafik uzun süre aksadı.

TEM-Hasdal-Göktürk bağlantı yolunda bulunan yön tabelası rüzgârın etkisiyle yola devrildi. Tabelanın düştüğü esnada olay yerinden kaçmaya çalışan iki araç birbiriyle çarpıştığı belirtildi.

Olay yerine ihbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, ekipler tabelayı kaldırmak için çalışma başlattı. Bölge de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Galeri
📆 27 Ocak 2021 Çarşamba 11:17   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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9 Yeni Malatyaspor 20 7 6 7 27 26 +1 27
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12 Kasımpaşa 20 7 4 9 23 30 -7 25
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14 Sivasspor 20 5 9 6 21 25 -4 24
15 Başakşehir 20 6 6 8 26 32 -6 24
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17 Kayserispor 20 5 4 11 14 26 -12 19
18 Gençlerbirliği 20 5 4 11 20 40 -20 19 2021-22 1.Lig
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20 BB Erzurumspor 20 4 5 11 19 35 -16 17
21 Denizlispor 20 3 5 12 19 38 -19 14

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