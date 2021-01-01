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Fenerbahçe, Kayserispor yenerek 3 puanı 3 golle aldı


Süper Lig’de 21. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, evinde Kayserispor’u 3 golle mağlup etti.

Maçtan Dakikalar

5. dakikada sağ kanatta topla buluşup son çizgiye inen Zoran Kvrzic, ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada yükselen Pedro Henrique kafayı vurdu ancak top az farkla auta çıktı.

7. dakikada sağ kanatta topla buluşan Nazım yerden bir pasla Samatta’yı gördü. ceza sahasına giren bu futbolcunun sert şutunda kaleci Doğan gole izin vermedi.

12. dakikada Caner Erkin’in soldan savunmanın arkasına gönderdiği ortada topu kontrol eden Pelkas çok sert vurdu, kaleci Doğan meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

20. dakikada Samatta orta sahadan gelen pası bekletmeden topuğuyla Pelkas’a aktardı. Bu futbolcunun ara pasında savunmanın arkasına sarkan Thiam ceza sahası içinde yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

37. dakikada Thiam’ın şutunda savunmaya çarpan top Pelkas’ta kaldı. Bu futbolcu göğsüyle düzeltip müsait pozisyonda vurdu ancak topu üstten dışarı gönderdi.

 46′ İkinci yarı hakemin düdüğü ile başladı.

51. dakikada Attila Szalai’nin pasında Pelkas bekletmeden Thiam’ı topla buluşturdu. Bu futbolcunun arka direğe gönderdiği pasta Samatta meşin yuvarlağı filelere göndermeyi başardı. 2-0

58. dakikada Ozan Tufan sağ kanattan kale sahasına çevirdi. Savunmanın müdahale ettiği top Pelkas’ın önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

64. dakikada Caner’in pasında topla buluşan Pelkas ceza sahası önünden yerden sert vurdu ancak top az farkla yandan dışarı gitti.

66. dakikada Thiam’ın pasında topla buluşan Pelkas, savunmanın arasından yine bu futbolcuyu gördü. Thiam’ın şutunda kaleci Doğan son anda topu kornere gönderdi.

86. dakikada Ademi’nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Cisse yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 3-0

Stat: Ülker
Hakemler: Alper Ulusoy, Kerem Ersoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Gustavo, Ozan (Mert Hakan dk. 79), Valencia (Sosa dk. 67), Samatta (Cisse dk. 79), Pelkas, Thiam (Ademi dk. 84 ?)
Yedekler: Harun, Lemos, Sosa, Tolga, Sadık, Novak, İsmail Yüksek
Teknik Direktör: Erol Bulut

Hes Kablo Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Sapunaru, Kolovetsios, Aziz Behich, Attamah (Ackah dk. 90 ?), Campanharo (Maglica dk. 63), Lennon (İlhan Parlak dk. 46), Henrique (Emre Demir dk. 80), Avramovski, Kanga (Nurettin dk. 46)
Yedekler: İsmail Çipe, Oğuzhan Çapar, Uğur Demirok, Ramazan Civelek, Yasir Subaşı
Teknik Direktör: Dan Petrescu

Goller: Thiam (dk. 20), Samatta (dk. 51), Cisse (dk. 86) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Valencia, Pelkas (Fenerbahçe), Nurettin (Hes Kablo Kayserispor)

📆 25 Ocak 2021 Pazartesi 21:35   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 20 14 2 4 47 23 +24 44 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Fenerbahçe 20 13 3 4 42 23 +19 42 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 20 12 3 5 41 17 +24 39 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Gaziantep 20 9 8 3 34 24 +10 35 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 20 10 4 6 34 20 +14 34
6 Trabzonspor 20 9 6 5 25 23 +2 33
7 Hatayspor 20 9 5 6 29 25 +4 32
8 Fatih Karagümrük 20 8 6 6 33 29 +4 30
9 Yeni Malatyaspor 20 7 6 7 27 26 +1 27
10 Antalyaspor 20 6 8 6 20 26 -6 26
11 Göztepe 20 6 7 7 29 24 +5 25
12 Kasımpaşa 20 7 4 9 23 30 -7 25
13 Çaykur Rizespor 20 6 7 7 27 35 -8 25
14 Sivasspor 20 5 9 6 21 25 -4 24
15 Başakşehir 20 6 6 8 26 32 -6 24
16 Konyaspor 20 6 5 9 27 27 0 23
17 Kayserispor 20 5 4 11 14 26 -12 19
18 Gençlerbirliği 20 5 4 11 20 40 -20 19 2021-22 1.Lig
19 MKE Ankaragücü 20 5 3 12 25 34 -9 18
20 BB Erzurumspor 20 4 5 11 19 35 -16 17
21 Denizlispor 20 3 5 12 19 38 -19 14

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